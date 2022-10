OM : Igor Tudor prépare du lourd contre le Paris Saint-Germain

Publié par Timothée Jean le 14 octobre 2022 à 21:33

L’ OM affronte dimanche le PSG dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1. Igor Tudor fera confiance à son équipe de base pour ce Classico.

OM : Igor Tudor privé d’un défenseur contre le Paris SG

Après ses deux brillants succès face au Sporting CP en Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille veut poursuivre sur cette belle lancée. Le club phocéen, en pleine confiance ces dernières semaines, compte réaliser une belle performance face au PSG. L' OM se présentera donc dimanche prochain sur la pelouse du parc des princes avec la ferme intention de remporter les trois points. La tâche s’annonce très compliquée face à l’armada offensive des Parisiens, mais les Marseillais savent qu’ils ont des arguments à faire valoir lors de ce choc.

Igor Tudor devrait d’ailleurs se déplacer à Paris avec un groupe quasi au complet, puisque tous ses joueurs étaient bien présents à l’entraînement, à deux jours du Classico. Toutefois, il sera privé d’un défenseur pour ce choc. Comme le confirme La Provence, Sead Kolasinac était absence lors de cette séance d'entraînement. L’international bosnien ne semble pas encore remis de sa blessure et devrait manquer le choc contre le PSG. Cette absence ne devrait pas pour autant influencer les choix de l’entraîneur marseillais.

Igor Tudor fidèle à ses idées

Pour son premier Classico en Ligue 1, Igor Tudor devrait d’ailleurs faire du classique en reconduisant un onze de départ mis en place depuis quelques semaines. Présent en conférence de presse ce jeudi, le technicien croate a même indiqué qu’il compte rester fidèle à ses idées contre le PSG.

« D’abord, j’y crois à ma méthode. Ensuite, cela nous a apporté des résultats. Il me semble impossible de changer. Ce qui compte, c’est d'améliorer ton style, être plus compact au pressing, agressif, avoir des joueurs en plus sur les phases défensives et aussi être en supériorité numérique dans le camp adverse. On ne peut pas changer du jour au lendemain », a-t-il indiqué devant les médias.

Pour le match contre Paris, l’Olympique de Marseille devrait donc se présenter dans sa composition habituelle, en 3-4-3 avec Pau Lopez dans les buts. La défense à trois sera composée de Chancel Mbemba, Eric Bailly et Leonardo Balerd. Les pistons, sur les côtés, seront occupés, à droite, par Jonathan Clauss et, à gauche, par Nuno Tavares. Au milieu, la paire Valentin Rongier et Jordan Veretout sera sans doute alignée. Devant, Igor Tudor devrait aligner son trio offensif composé de Mattéo Guendouzi, Amine Harit et Alexis Sanchez.

Le onze de départ de l’Olympique de Marseille face au PSG

Gardien : Pau Lopez,

Défenseurs : Chancel Mbemba, Eric Bailly, Leonardo Balerdi

Milieux de terrain : Jonathan Clauss, Valentin Rongier, Jonathan Veretout, Nuno Tavares,

Attaquants : Mattéo Guendouzi, Amine Harit et Alexis Sanchez