OM : La réaction surprise de Tudor après la défaite contre le PSG

Publié par Ange A. le 17 octobre 2022 à 05:55

Igor Tudor, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, s’est exprimé après la défaite de l’ OM dimanche contre le PSG (1-0).

OM : Marseille rechute contre Paris

Surpris par l’AC Ajaccio lors de la dernière journée, l’Olympique de Marseille a essuyé une nouvelle défaite dimanche. En déplacement au Parc des Princes, l’ OM s’est incliné sur le plus petit des scores face à son ennemi juré. Un but de Neymar avant le retour aux vestiaires a suffi aux Rouge et bleu. Défait par Paris, Marseille manque l’occasion de revenir à égalité de points que le leader du championnat. Le club phocéen cale à la 4e place du classement suite à nouveau revers. Entraîneur olympien, Igor Tudor a livré son analyse au sortir de cette contreperformance. Le technicien croate note tout de même du positif. Il note juste un certain complexe de ses poulains face aux Parisiens.

Le seul regret d’Igor Tudor au Parc

L’entraîneur de l’Olympique de Marseille se satisfait du spectacle proposé par les 22 acteurs. Le coach de l’ OM pense en outre que le score devait être plus conséquent au vu nombre d’occasions enregistrées.

« Je ne suis pas frustré. Je pense que les supporters ont pu apprécier ce match. C’est 1-0 mais ça aurait pu être 5-5. Ils auraient pu marquer plus de buts et nous aussi on aurait pu gagner. Mais Paris mérite cette victoire. Dans les 5-10 premières minutes, il y avait trop de tension. On a peut-être un peu trop respecté Paris et après on a changé ça ».

Battu par Paris, le club phocéen va tenter de renouer avec le succès lors de sa prochaine sortie. Les hommes d’Igor Tudor joueront encore gros avec un déplacement à Bollaert face au RC Lens. Cette affiche s’annonce déjà cruciale pour ces deux équipes engagées dans la course à l’Europe. Les Sang et or occupent en effet la dernière marche du podium avec un seul point d’avance sur les Marseillais.