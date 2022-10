FC Nantes : Kombouaré prend une importante décision avant Nice

Publié par ALEXIS le 17 octobre 2022 à 17:55

Le FC Nantes a renoué avec la victoire face à Brest et prépare le déplacement à Nice. Kombouaré a dévoilé son planning, avec un détail non négligeable.

FC Nantes : Antoine Kombouaré offre deux jours de repos aux Canaris

Le FC Nantes a fait un grand bond en avant en Ligue 1, grâce à sa belle victoire sur le Stade Brestois (4-1), dimanche à la Beaujoire. L’équipe d’Antoine Kombouaré a quitté la 19e place de relégable en Ligue 2, pour la 14e (avec 10 points). Un succès qui a réjoui l’entraîneur du FCN. Son équipe était sur une série de 4 défaites, toutes compétitions confondues, dont une double défaite contre le SC Fribourg en Ligue Europa (2-0 en Allemagne et 0-4 à Nantes). Le technicien kanak est désormais tourné vers la 12e journée de Ligue 1.

Le FC Nantes affronte l’OGC Nice à l’Allianz Riviera, dimanche à 17h05. Pour préparer ce choc, il a fait connaître le programme de la semaine. Une préparation qui démarre mercredi matin. En effet, Antoine Kombouaré a donné deux jours de repos (lundi et mardi) à ses joueurs après leur victoire sur le SB29. Une décision qui se justifie par le fait que les Canaris ont joué 5 matchs en deux semaines (entre le 2 et le 16 octobre). Nicolas Pallois et ses coéquipiers pourront ainsi bien récupérer, avant d'entamer leur préparation.

Le FCN vise une série contre l'OGC Nice

Après les cinq places gagnées au classement, le FC Nantes va tenter d’enchaîner une deuxième victoire en championnat, face au Gym, ce qu’il n’a pas encore réussi à entreprendre cette saison. Mais la tâche des Jaune et Vert s’annonce difficile, en raison de l’enjeu. L’ OGC Nice est aussi mal classé (13e, avec 12 points) et a été accroché par l’AJ Auxerre (1-1) dimanche. L’équipe de Lucien Favre a donc à cœur de prendre des points pour basculer dans la première moitié du tableau, puis se rapprocher des places européennes, avant la trêve de la Coupe du Monde. En cas de victoire, les Nantais passeraient devant les Niçois.