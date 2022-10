ASSE : Une mauvaise nouvelle tombe à Saint-Etienne avant Amiens

Publié par ALEXIS le 17 octobre 2022 à 18:31

La défaite de l’ ASSE face au Paris FC a également laissé des traces au sein du groupe de Laurent Batlles. Deux joueurs ont rejoint l’infirmerie.

ASSE : Cafaro et Bakayoko rejoignent Pétrot à l’infirmerie

L’ ASSE a enregistré un 4e match sans victoire, dont 3 défaites, face au Paris FC (0-2), samedi. À l’issue de la 12e journée de Ligue 2, l’AS Saint-Etienne est 19e avec seulement 8 points et relégable en Ligue 2. La situation des Verts est préoccupante. La haute direction s'en inquiète et Laurent Batlles a tiré la sonnette d’alarme. Alors que les décideurs du club cherchent des solutions pour sortir leur équipe de la zone rouge de relégation, l’entraîneur est confronté à des blessures dans son équipe.

Mathieu Cafaro (25 ans) et Abdoulaye Bakayoko (19 ans) ont rejoint Léo Pétrot (mollet) à l’infirmerie de l’ ASSE. D’après les informations du quotidien, Le Progrès, le premier souffre d'une gêne derrière la cuisse et le second des adducteurs. Le polyvalent milieu offensif et le défenseur central étaient titulaires contre les Parisiens. Cafaro a cédé sa place à Lenny Pintor après seulement 10 minutes, alors que Bakayoko a été remplacé par Gabriel Silva à la pause. La durée de leur absence n’est pas encore connue, mais ce n’est pas une bonne nouvelle pour Laurent Batlles, déjà privé du buteur des Verts, Jean-Philippe Krasso (8 buts, 3 passes décisives en 11 matchs de Ligue 2).

L'AS Saint-Etienne peut-elle renouer avec le succès à Amiens ?

L’ ASSE affronte Amiens SC, samedi à 15h au Stade de la Licorne. 2e de Ligue 2 avant le coup d’envoi de la 12e journée, le club Picard a chuté à la 4e place après sa défaite à Nîmes. Contrairement aux Stéphanois, qui luttent pour se maintenir en Ligue 2, les Amiénois sont dans la course pour la remontée en Ligue 1. Ils sont donc naturellement revanchards, après leur faux pas contre les Crocos et leur chute du podium. En crise, l' ASSE aura-t-elle les ressorts pour mettre fin à sa série négative à Amiens SC ? Rendez-vous en Picardie dans cinq jours.