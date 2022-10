OGC Nice : Le Gym doit résoudre un gros problème avant Nantes

Publié par Jules le 18 octobre 2022 à 12:14

L' OGC Nice a été tenu en échec ce week-end par l'AJ Auxerre. Actuel 13e de Ligue 1, le Gym doit résoudre un problème avant le match contre Nantes.

OGC Nice : Les grosses lacunes offensives du Gym

Contre l'AJ Auxerre ce week-end, l' OGC Nice n'a pas réussi à s'imposer malgré un match qui semblait largement à sa portée. L'une des raisons de ce match nul qui a un gout de défaite, c'est le manque d'efficacité en attaque de la part des hommes de Lucien Favre. Depuis le début de la saison, les Niçois n'ont inscrit que 10 buts en 11 rencontres, ce qui en fait la 2e pire attaque de Ligue 1, à égalité avec le RC Strasbourg et juste devant l'AC Ajaccio.

Une production offensive très insuffisante qui n'est pas due uniquement à un manque de réalisme, mais tout simplement à de grosses lacunes sur le plan offensif. En effet, l' OGC Nice se crée peu de situation et ne tire pas beaucoup au but. Dans ces deux catégories, le Gym est 16e de Ligue 1, que ce soit sur le nombre d'occasions ou le nombre de frappes. Un bilan bien trop faible pour coller aux ambitions européennes du club niçois.

Les recrues offensives du Gym marquent peu

Cet été, l' OGC Nice a renouvelé son attaque. Amine Gouiri et Alexis Claude-Maurice sont partis pour faire de la place à Gaëtan Laborde et Nicolas Pépé. Une recette qui a encore un peu de mal à prendre sur la Côte d'Azur, malgré quelques bonnes prestations de Nicolas Pépé, qui veut se relancer après un passage compliqué à Arsenal. Mais il faudra en faire plus pour sortir l'OGCN de cette mauvaise passe en championnat.

En effet, Gaëtan Laborde, qui avait inscrit à 15 buts en Ligue 1 la saison passée pour le Stade Rennais, a du mal à retrouver son efficacité. En 6 matchs disputés avec l' OGC Nice, l'ancien montpelliérain n'a inscrit qu'un petit but et semble un peu perdu sur le terrain avec les Aiglons. Pour Nicolas Pépé, c'est à peine mieux avec 2 réalisations en 8 matchs de Ligue 1 avec l'OGCN.