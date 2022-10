Barça Mercato : Vers un départ d'Ousmane Dembélé cet hiver

Publié par Jules le 18 octobre 2022 à 23:06

Le Barça, qui s'est débarrassé de Griezmann récemment, pourrait également perdre un autre français, Ousmane Dembélé beaucoup plus tôt que prévu.

Barça Mercato : Mateu Alemany veut se séparer de Dembélé cet hiver

Mateu Alemany, directeur du football au Barça, penserait à se débarrasser d'Ousmane Dembélé cet hiver. En effet, même si Xavi Hernández semble tenir à son ailier français, Alemany, quant à lui, ne verrait pas les choses de la même façon. Selon Todosfichajes, le directeur du football pousserait pour un départ de l'international français dès cet hiver, afin de récupérer une belle somme.

Ousmane Dembélé, qui a prolongé avec le Barça récemment, ne possède cependant qu'un an et demi de contrat avec le FC Barcelone. Une échéance qui laisse peu de marge de manoeuvre aux Blaugranas pour anticiper l'avenir de l'ancien Rennais. Pour éviter une déconvenue à l'issue de la saison prochaine, Mateu Alemany voudrait céder Dembélé à un bon prix et introniser Raphinha en tant que seul titulaire à ce poste.

Déjà des clubs intéressés par Ousmane Dembélé

L'idée de Mateu Alemany est de tenter de tirer le meilleur prix possible d'Ousmane Dembélé. En effet, l'ailier réalise un début de saison plutôt satisfaisant et affiche une bonne forme sur le plan physique. De plus, en attendant l'été pour agir, le Barça pourrait être contraint de brader un peu son joueur étant donné qu'il ne lui restera plus qu'une année de contrat avec le FC Barcelone.

Le site sportif espagnol révèle par ailleurs que plusieurs cadors européens sont intéressés à l'idée de recruter Ousmane Dembélé. La Juventus et Chelsea seraient sur les rangs pour recruter le joueur du Barça. Liverpool, déjà intéressé par Frenkie De Jong, pourrait également se joindre à la lutte pour une arrivée du Français. Le directeur du football barcelonais n'exclut pas un prêt avec option d'achat pour boucler ce deal.