ASSE : Un joueur décisif de Saint-Etienne explique sa réussite

Publié par ALEXIS le 18 octobre 2022 à 22:36

Indésirable à l’ ASSE la saison dernière, Jean-Philippe Krasso est désormais le buteur du club. Pour Prime Video, il explique son renouveau.

ASSE : Jean-Philippe Krasso indésirable sous Puel

Recruté au SAS Epinal en National en juillet 2020, Jean-Philippe Krasso n’avait pas réussi à s’imposer au sein de l’équipe stéphanoise alors dirigée par Claude Puel. Six mois après son arrivée chez les Verts, l’attaquant avait été prêté au Mans FC en National en janvier 2021, jusqu’à la fin de l’exercice (2020-2021). Après une première moitié d’exercice (2021-2022) prometteuse, l’international ivoirien avait encore quitté l’AS Saint-Étienne pour l’AC Ajaccio (en Ligue 2) sous la forme d’un prêt de six mois, en janvier 2022. Auteur de 4 buts et 2 passes décisives en 15 matchs joués avec le club corse, Jean-Philippe Krasso avait contribué à la montée de l’ACA en Ligue 1.

Mais sous contrat à l’ ASSE, il retrouvé les Verts relégués en division inférieure. Cette fois, l’avant-centre formé au FC Lorient bénéficie de la confiance de Laurent Batlles, le nouvel entraineur de Stéphanois. Ce qui lui permet d’être décisif avec les Verts. Jean-Philippe Krasso est auteur de 8 buts et 3 passes décisives en Ligue 2, en 11 matchs disputés. Grâce à ses performances en club, il a été appelé par Jean-Louis Gasset en sélection de Côte d’Ivoire en septembre dernier (2 sélections).

Krasso, « j’ai toujours eu confiance en moi »

Mais le N°17 de l’ASSE n’est pas surpris par sa montée en puissance cette saison à Saint-Étienne. Son explication :

« J’ai toujours eu confiance en moi, mais je fonctionne mieux dans une équipe où le coach et mes coéquipiers me font confiance. Je suis arrivé sur le tard, mais c'était une question de mental. En ce début de saison, j'ai beaucoup tenté et c'est souvent passé. En termes de statistiques, c'est la meilleure saison de ma carrière. »

Exclu contre le FC Sochaux et suspendu trois matchs fermes, Jean-Philippe Krasso ne jouera pas contre Amiens SC, samedi (15h) en Picardie. Une absence que Loïc Perrin a regrettée à la suite de la défaite contre le Paris FC (0-2). « On a vu samedi que sans Jean-Philippe Krasso, c’était plus difficile », a-t-il indiqué, en annonçant que l’ ASSE « cherchera à se renforcer offensivement. »