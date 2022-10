Équipe de France : Chelsea annonce la date du retour de N’Golo Kanté

Blessé et forfait pour la Coupe du monde avec l’ Équipe de France, N’Golo Kanté a été opéré avec succès. Chelsea a donné la date de son retour.

La semaine dernière, Chelsea à communiqué pour l’indisponibilité de N’Golo Kanté pour disputer la Coupe du monde avec l’ Équipe de France. Blessé aux ischios-jambiers depuis deux mois, le milieu de terrain de 31 ans a subi une intervention chirurgicale qui s’est bien déroulée. Dans un communiqué médical, le club de Premier League a indiqué la durée de l’indisponibilité du Français.

« Le milieu de terrain a rendu visite à un spécialiste du service médical du club pour explorer les options possibles pour sa rééducation, et il a été convenu d'un commun accord que N'Golo Kanté subisse une intervention chirurgicale. Suite à une opération réussie, N'Golo devrait désormais être indisponible pendant quatre mois. »

Concrètement, le Tricolore retrouvera le terrain en février 2023.

Avant l’annonce de Chelsea sur l’opération réussie de N’Golo Kanté, Didier Deschamps avait donné des nouvelles rassurantes concernant un autre milieu de terrain de l’ Équipe de France, lui aussi blessé et incertain pour Qatar 2022 (du 20 novembre au 18 décembre 2022).

« Paul Pogba va bien, son programme se déroule bien. On verra ça après, l'important avant tout est qu'il soit guéri et je pense qu'il le sera. Ensuite, il y a un deuxième aspect qui est athlétique. Il s'est écoulé du temps entre les derniers matchs qu'il a joués et aujourd'hui. Mais je le répète, avant de penser à une convocation, il doit être guéri. »