LOSC Mercato : Chelsea garde dans le viseur un attaquant de Lille

Publié par Thomas G. le 19 octobre 2022 à 21:31

De retour dans les équipes de tête depuis la victoire dans le derby, le LOSC pourrait perdre un joueur important durant le mercato hivernal.

LOSC Mercato : Un attaquant de Lille a la cote en Premier League

Le LOSC revient bien depuis sa victoire 1-0 dans le derby du Nord face au RC Lens. Les Lillois ont enchaîné une deuxième victoire consécutive le week-end dernier à Strasbourg. Une rencontre où Jonathan David s’est une nouvelle fois illustré. L’attaquant de 22 ans a inscrit un doublé qui a permis au LOSC de ramener les trois points. L’international canadien est co-meilleur buteur du championnat avec Neymar, les deux attaquants ont inscrit 9 buts en 11 matchs de Ligue 1.

Des performances qui ont attiré la convoitise de nombreux clubs, dont Chelsea qui est particulièrement intéressé. Selon les informations de l’insider turc, Ekrem Konur, les Blues ont coché le nom de Jonathan David pour l’été prochain. L’international canadien fait partie de la short-list du club londonien pour renforcer l’attaque la saison prochaine. Le profil et le potentiel du buteur lillois sont très appréciés par les dirigeants de Chelsea.

Jonathan David dispute sa troisième saison avec le LOSC et l’international canadien pourrait quitter Lille lors du mercato estival. Chelsea devra néanmoins sortir le chéquier pour recruter le natif de Brooklyn, les Dogues réclament 50 millions d’euros pour Jonathan David. Une somme conséquente qui ne devrait pas freiner les ardeurs des Blues.

LOSC Mercato : Les Dogues ont un gros test dimanche

Après deux victoires consécutives, le LOSC reçoit l’AS Monaco dimanche pour le choc de la 12e journée de Ligue 1. Les hommes de Paulo Fonseca ont l’occasion de passer devant les Monégasques et de se rapprocher du peloton de tête en cas de victoire. Les Dogues pourront compter sur les hommes en forme pour ce choc, puisque Adam Ounas, Rémy Cabella et Jonathan David devraient être titulaires. Un succès face à l’AS Monaco permettrait à Lille de faire son retour dans la course au podium.