LOSC : Lille tient son joueur décisif pour finir sur le podium

Publié par ALEXIS le 15 octobre 2022 à 00:33

Le LOSC n’est pas sur le podium de la Ligue 1 après 10 journées, mais son attaquant Jonathan David est en avant, grâce à ses statistiques.

LOSC : Jonathan David affole les statistiques

Auteur de 15 buts en Ligue 1 avec le LOSC la saison dernière, soit 2 de plus que l’exercice précédent, Jonathan David est parti pour faire encore mieux cette saison. En 10 journées de championnat, il a déjà inscrit 7 buts et délivré 2 passes décisives. Sur le plan collectif, Lille OSC est certes encore loin du podium (7e avec 16 points), soit 10 points de retard sur le leader, le PSG, mais sur le plan individuel, le N°9 de Dogues affole les statistiques, comme le révèle Opta. Selon le média spécialisé dans les données statistiques, Jonathan David est le joueur de Ligue 1 qui rapporte le plus de points à son équipe. Depuis le début de saison, il est justement impliqué dans 50 % des buts du LOSC, soit 9 sur 18.

En Ligue 1, l’international canadien (30 sélections, 20 buts), buteur à cinq reprises lors des cinq derniers matchs de Lille, est le joueur ayant le meilleur rapport qualité/points d’après les chiffres de la source. Jonathan David a offert 9 points au LOSC grâce à ses buts (7) et passes décisives (2). Il est le meilleur, ce début de saison dans la ‘’Ligue des talents’’, hormis Neymar (8+7) et Lionel Messi (5+7).

Fonseca craint une ‘’David-dépendance’’ à Lille

Le LOSC affronte le RC Strasbourg en Alsace ce vendredi (21h), en ouverture de la 11e journée de Ligue 1. Et Jonathan David sera l’un des joueurs à surveiller de près par les Strasbourgeois. L’entraineur des Dogues, Paulo Fonseca, redoute-t-il que son équipe repose en grande partie sur le Canadien ? « Nous dépendons à la fois de tout le monde et de personne… » a-t-il répondu dans L’Équipe, avant d’ajouter : « Même si nous devons jouer sans lui à l'avenir, l'équipe continuera à faire ce que l'on fait, même avec un joueur avec des caractéristiques différentes. »

Complice de Jonathan David, Jonathan Bamba (3 buts et 3 passes décisives), lui, ne pense pas que Lille pourrait développer une dépendance à l’avant-centre.

« Dépendant, c'est un grand mot, mais on sait qu'il est très important pour l'équipe. Il est bien alimenté pour pouvoir finir les occasions, c’est notre finisseur. C’est un joueur qui a beaucoup de qualités, il est sur une bonne lancée et j'espère qu'il va nous mettre encore pas mal de buts. »