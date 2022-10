Clermont Foot Mercato : Le CF63 boucle une signature en défense !

Publié par Enzo Vidy le 19 octobre 2022 à 11:14

Auteur d'un bon début de saison, le Clermont Foot vient d'officialiser la prolongation de son jeune latéral droit ghanéen, Alidu Seidu, jusqu'en 2027.

Latéral droit ghanéen de 22 ans, et arrivé en Auvergne lors de la saison 2019-2020, Alidu Seidu a prolongé son contrat de deux saisons supplémentaires, ce qui le lie au club jusqu'en juin 2027. Ayant vécu la belle montée clermontoise la saison de son arrivée en disputant 22 matchs en Ligue 2 sous le maillot auvergnat, il débarque avec son équipe dans l'élite du football français l'année suivante et est titularisé à 16 reprises.

Cette saison, il est titulaire à chaque rencontre du Clermont Foot depuis le début de la saison et confirme les espoirs placés en lui. Puissant et rapide, ses bonnes performances en club lui ont permis de connaître ses premières sélections avec le Ghana en juin dernier, et peut désormais prétendre à une place pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar.

Clermont Foot : Un début de saison au delà des espérances

Actuellement 8e du championnat de Ligue 1, le CF63 réalise un début de saison assez impressionnant. Avec 17 points au compteur, les hommes de Pascal Gastien n'ont que sept points de retard sur le podium et possèdent déjà neuf points d'avance sur le RC Strasbourg, premier relégable. Dimanche dernier, les Clermontois sont allés chercher un très bon point en Principauté face à l'AS Monaco (1-1) et auraient même pu espérer mieux au vu des circonstances de la rencontre.

Le week-end prochain, le Clermont Foot reçoit le Stade Brestois, actuel lanterne rouge de Ligue 1, avec l'objectif de prendre les trois points et de venir talonner les places européennes. Même si la saison ne fait que commencer, le CF63 peut se permettre d'avoir de réelles ambitions, bien au-delà du maintien.