Clermont Foot : Le CF63 prend un point à l'ASM, Gastien s'en contente

Publié par Enzo Vidy le 18 octobre 2022 à 02:11

Privé de nombreux joueurs, le Clermont Foot est parvenu à aller chercher un point en Principauté face à des Monégasques réduits à dix.

Clermont Foot : Un bon point pris à Monaco

Au vu des nombreuses absences annoncées, avec notamment la suspension de Johan Gastien, le CF63 ne partait pas favori de son déplacement sur le Rocher. Mais les faits de jeu ont rapidement tourné en sa faveur. 17e minute, Camara est expulsé pour une grosse semelle sur le milieu offensif clermontois Saîf-Eddine Khaoui. Mais l'AS Monaco ne va pas arrêter de jouer pour autant et va même obtenir un penalty à la 31e minute. Si Embolo va voir sa tentative repoussée par Mory Diaw, l'attaquant monégasque a bien suivi et pousse le ballon au fond.

En seconde période, le Clermont Foot va pousser et va enfin parvenir à profiter de sa supériorité numérique grâce à Komnen Andric à la 53e minute, qui n'avait plus marqué depuis le 14 août et un doublé à Reims. Les Clermontois vont ensuite tout donner pour aller chercher la victoire à Louis-II, mais les Monégasques vont tenir bon. Score final 1-1 entre les deux équipes.

Clermont Foot : Un résultat satisfaisant pour Pascal Gastien

En conférence de presse, à l'issue de la rencontre, l'entraîneur clermontois, Pascal Gastien, était dans un premier temps un peu déçu de ne pas avoir pris les trois points face à une équipe de l'ASM à dix pendant plus d'une heure de jeu. Cependant, il s'est très vite ravisé en s'estimant satisfait et heureux d'avoir pris ce point à Louis-II face à une équipe qui restait sur cinq victoires consécutives en Ligue 1.

"J'ai un sentiment mitigé. Vues les circonstances, je pense qu'on pouvait et devait faire mieux. Mais je ne suis pas déçu de prendre un point à Monaco. C'est quelque chose de positif, le résultat en lui-même est positif."

Ce point du match nul permet au CF63 de rester à la 8e place du championnat, avant de recevoir le Stade Brestois le week-end prochain au stade Gabriel Montpied.