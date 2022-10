ASSE : Laurent Batlles face à plusieurs absences contre Amiens

Publié par ALEXIS le 20 octobre 2022 à 15:17

L’entraîneur de l’ ASSE, Laurent Batlles, a confirmé, ce jeudi, en conférence de presse d'avant-match, l’absence de quatre joueurs, avant d’affronter Amiens, samedi à 15h.

ASSE : Cafaro, Bakayoko et Aïki absents à Amiens, en plus de Krasso

Après la défaite contre le Paris FC (0-2), qui a plongé l' ASSE en crise, Laurent Batlles et ses joueurs préparent le match contre Amiens SC, au stade de la Licorne, à l’occasion de la 13e journée de Ligue 2. Mais comme annoncé, l’AS Saint-Etienne ne pourra pas compter sur quatre joueurs, dont trois titulaires. L’entraîneur des Verts a confirmé l’indisponibilité de Mathieu Cafaro (milieu offensif) et Abdoulaye Bakayoko (défenseur central). Touchés et sortis du terrain lors de la rencontre avec le Paris FC, ils ne sont pas remis pour rejouer. Le jeune ailier droit, Ayman Aïki (17 ans) est aussi forfait pour affronter Amiens SC. Il s'est blessé avec la réserve, le week-end dernier.

« Pour Mathieu Mathieu Cafaro c'est un problème aux adducteurs, pour Abdoulaye Bakayoko c'est un problème derrière l'ischio jambier et Ayman Aïki c'est un problème au mollet », a précisé Laurent Batlles en conférence de presse. En plus de ses trois joueurs, l’ ASSE est privée de son meilleur buteur, Jean-Philippe Krasso (auteur de 8 buts et 3 passes décisives en L2 en 11 matchs joués). Exclu contre le FC Sochaux, l’avant-centre purge une suspension de trois matchs fermes.

En revanche, le coach des Verts a confirmé le retour de Léo Pétrot (arrière central) qui souffrait aussi du mollet. « On perd Cafaro, Bakayoko et Aïki, mais on récupère Pétrot », s’est réjoui Laurent Batlles.

Laurent Batlles pénalisé par les blessures à l'AS Saint-Etienne

L’ ASSE est 19e au classement de L2 et menacée de relégation en National. L’absent de ces joueurs est donc un coup dur pour Laurent Batlles, qui a besoin de tous ses joueurs afin de tenter de redresser la barre. Néanmoins, il est dans l’incertitude sur le retour des blessés.

« Je ne peux pas vous dire la durée d'indisponibilité des joueurs. Ils ont passé des examens, ils doivent encore passer une IRM pour déterminer l'indisponibilité. Malgré tout, ce sera assez long pour les deux premiers cités, peut-être un peu moins long pour Mathieu Cafaro que pour Abdoulaye Bakayoko, mais se sont des blessures qui nous pénalisent », a-t-il déploré.