ASSE : Un défenseur de la réserve en renfort contre Amiens

Publié par ALEXIS le 21 octobre 2022 à 00:17

Relégué au sein de la réserve de l’ ASSE, Saïdou Sow a retrouvé le groupe professionnel avant Amiens. Il rassure sur sa forme en conférence de presse.

ASSE : Saïdou Sow retrouve le groupe professionnel

Décevant sous les ordres du nouvel entraineur de l' ASSE, en début de saison en Ligue 2, Saïdou Sow a été envoyé en réserve, afin de se remettre la tête à l’endroit. Après deux mois, le défenseur formé à l’AS Saint-Étienne fait son retour. Il a réintégré le groupe professionnel. Postulant dans le groupe de Laurent Batlles pour le match contre Amiens SC, il était présent en conférence de presse d’avant-match, ce jeudi. Il se réjouit de son retour chez les pros.

« Ça fait du bien de retrouver le groupe, d’être concerné. Je suis là avec ma fraîcheur, mon sérieux et mon investissement. J’ai eu des moments de doute, ça fait partie de la vie d’un jeune joueur. Le club m’a aidé à me concentrer sur moi, à revenir dans les meilleures conditions. Ils ont été compréhensifs et m’ont aidé à retrouver le top de ma forme. »

Le jeune défenseur se dit prêt à 100%

Saïdou Sow s’est montré rassurant sur sa forme après plusieurs semaines avec l’équipe B de l’ ASSE. Il se dit prêt à retrouver la Ligue 2.

« Je suis à 100% à la disposition du coach comme tout le monde. J’ai joué ces dernières semaines avec la réserve. C’était très bien pour moi. Je suis issu du centre de formation, j’ai retrouvé un environnement que je connais bien et j’ai pu travailler dans de bonnes conditions ».

L’arrière de 20 ans a disputé les 3e, 4e et 5e journées de championnat avant de rejoindre l’équipe entrainée par Razik Nedder. Et durant son absence, les Verts n’ont pas pu relever la tête. Ils sont 19es et relégables en National, après 12 journées de championnat. Une période difficile que le jeune joueur ressent comme tous ses coéquipiers.

« C’est difficile parce que je suis concerné. Je suis formé à l’ ASSE, tout ce qui arrive à Saint-Étienne me touche. C’est difficile, mais on bosse bien, on se dit les choses. On sait qu’il faut faire plus. On essaye de remonter la pente. »

Laurent Batlles a à son tour confirmé la présence de Saïdou Sow dans le groupe contre Amiens SC, samedi. « Oui, bien sûr, il est revenu pleinement à l’entraînement. Je suis satisfait de ses entraînements, de son implication », a-t-il rassuré.