OM Mercato : Tudor, Payet, l'avis tranché de Pablo Longoria

Publié par Ange A. le 21 octobre 2022 à 05:37

Président de l’ OM, Pablo Longoria est revenu sur son choix de nommer Igor Tudor et a évoqué la gestion de Dimitri Payet par le Croate.

OM Mercato : Longoria justifie le choix de Tudor

Jorge Sampaoli a surpris plus d’un cet été en annonçant son départ de l’Olympique de Marseille. Las d’attendre des renforts pour préparer cette saison, le technicien argentin a opté pour un départ de l’ OM. Pour le remplacer, Pablo Longoria a misé sur Igor Tudor. Invité de l’émission « Rothen S’Enflamme » ce jeudi sur les ondes de RMC Sport, le président marseillais est revenu sur ce choix. Le dirigeant olympien a justifié pourquoi il a opté pour le technicien croate. Un choix dont il se satisfait au vu des résultats de Marseille, actuel 4e de Ligue 1 et dauphin de Tottenham dans sa poule en Ligue des champions.

« On voulait ce type de jeu, plus agressif et vertical. Avec de la technique. On voulait aussi un changement de mentalité avec un entraîneur plus dur. Chaque entraîneur a ses méthodes, sa mentalité. Sampaoli dit que pour lui la chose la plus importante, ce sont les résultats. Avoir ce niveau d’exigence avec Tudor, c’est très important ».

Le verdict de Longoria dans le dossier Payet

Le président de l’Olympique de Marseille a également été invité à se prononcer sur un des choix forts d’Igor Tudor cette saison. Le nouvel entraîneur de l’ OM a relégué Dimitri Payet sur le banc. Le milieu offensif était pourtant l’Olympien le plus décisif la saison dernière avec 16 réalisations et 13 passes décisives. Le Réunionnais n’a disputé que cinq matchs comme titulaire pour un but et un assist sur l’exercice en cours. Pablo Longoria comprend la décision de son entraîneur au sujet du meneur de jeu âgé de 35 ans dont il salue l’attitude exemplaire.

« Un joueur doit toujours s’adapter au collectif. L’attitude de Payet est irréprochable cette saison, il s’entraîne à haut niveau. C’est compliqué, peu d’entraîneurs jouent comme ça en Europe, il a besoin d’une période d'adaptation. C’est plus facile à 20 ans qu’à 35 ans. L’attitude de Payet est très intéressante ».