Real Madrid Mercato : La grande annonce d'Ancelotti sur Asensio

Entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti s’est livré concernant la situation de Marco Asensio dont le contrat arrive à expiration.

Le Real Madrid a confirmé sa bonne passe mercredi en dominant Elche (0-3). Une nouvelle rencontre que Marco Asensio a disputé en tant remplaçant. Entré en jeu, l’ailier espagnol a participé à la victoire des siens en inscrivant leur dernier but. Au sortir de ce succès, Carlo Ancelotti a évoqué la situation de son joker. Les spéculations vont bon train concernant son avenir. Surtout que son contrat au Real expire au terme de la saison. Son nom se retrouve ainsi associé à plusieurs écuries. S’il ne venait pas à rempiler avec les Merengues, il pourrait quitter le club madrilène gratuitement l’été prochain. Dès janvier il pourrait même négocier avec son futur club en vue d’un transfert au terme de la saison. Une hypothèse qu’écarte le Real comme l’a fait savoir l’entraîneur madrilène.

Le technicien italien annonce que l’avenir de Marco Asensio sera discuté après la Coupe du monde. En attendant ces discussions, Carlo Ancelotti s’est dit satisfait du rendement de son attaquant bien qu’il dispose d’un faible temps de jeu. Il n’a disputé que 10 rencontres (114 minutes) cette saison, toutes en tant que remplaçant. Il compte deux buts sur la campagne en cours. Pour le coach du Real, cité par AS, son poulain finira par disposer d’un temps de jeu plus important au fil de la saison.

« Nous n’avons pas parlé de la question du contrat d’Asensio. Il a peu joué mais quand il le fait, il montre qu’il peut le faire. Il a été décisif et aura plus de minutes à l’avenir, et après la Coupe du monde, nous parlerons de sa position contractuelle ».