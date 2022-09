Real Madrid Mercato : Barça, Asensio s'exprime sur son futur

Publié par Jules le 21 septembre 2022 à 21:26





À un an de la fin de son contrat avec le Real Madrid, Marco Asensio a évoqué la suite de sa carrière auprès de la presse espagnole.

Real Madrid Mercato : Un départ inéluctable pour Asensio ?

C'est l'un des sujets qui affole la presse espagnole du côté du Real Madrid. Libre de tout contrat à l'issue de la saison, Marco Asensio s'est confié à La Cope concernant son futur. Et, même si le joueur reste évasif concernant son envie pour le futur, il ne semble pas opposé à un départ de la capitale espagnole lors du prochain mercato estival.

En effet, alors que son contrat avec le Real Madrid arrive à terme en juin prochain, le joueur reste lucide et sait que les offres vont se multiplier à mesure que la fin de saison approche. Comme il le dit lui-même "beaucoup de clubs parlent, et ils parleront sûrement encore". De leur côté, les Merengues ne semblent pas prêts à tout pour convaincre leur attaquant de prolonger et pourraient même le laisser partir libre si ses demandes sont trop importantes comme l'a révélé le media espagnol OK Diario.

Real Madrid Mercato : Asensio prêt à rejoindre le Barça ?

Si la possibilité d'un transfert fait autant parler, c'est notamment en raison des clubs intéressés par le Madrilène. En effet, le Barça serait prêt à recruter le joueur dès cet hiver, une option sur laquelle le joueur a justement été interrogé. Pour le moment, le joueur du Real Madrid ne veut pas se fermer de porte et botte en touche concernant l'intérêt des Blaugranas à son égard.

"Pour l'instant, je ne peux pas vous donner de réponse, je ne sais pas". Une réponse évasive, loin d'un refus catégorique qui aurait surement davantage plus aux supporters du Real Madrid. Quoi qu'il en soit, si un tel transfert venait à se faire, que ce soit cet hiver ou l'été prochain, nul doute que ce dernier ferait les gros titres de la presse ibérique.