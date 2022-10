OGC Nice Mercato : Trois joueurs du RC Lens visé par le Gym

Publié par ALEXIS le 21 octobre 2022 à 03:37

Trois joueurs du RC Lens seraient dans le viseur de l’ OGC Nice, à la suite de l’arrivée de Ghisolfi chez les Aiglons, au poste de directeur sportif.

L' OGC Nice vise Danso, Abdul Samed et Sotoca au RC Lens

Florent Ghisolfi a quitté le RC Lens au profit de l’ OGC Nice il y a quelques jours. Il occupe désormais la fonction de directeur sportif du Gym. En attendant l’ouverture du marché des transferts d’hiver, l’ancien coordinateur sportif du Racing Club de Lens aurait coché des noms dans le Nord. Il souhaiterait attirer trois joueurs des Sang et Or chez les Aiglons, selon les informations de la chaîne L'Equipe, dans l'émission L'Equipe de Greg.

Le média cite Kevin Danso (défenseur central), Salis Abdul Samed (milieu défensif) et Florian Sotoca (attaquant). Ces trois joueurs sont tous des titulaires indiscutables dans l’équipe de Franck Haise. Ils ont pris part aux 11 premiers matchs de Ligue 1 cette saison, tous entièrement pour Danso et Samed.

Un triple coup difficile à réaliser au RCL !

Si l’information de la source se confirme, ce serait un gros coup dur pour le RCL. Mais en attendant l’ouverture du mercato hivernal, il est peu probable que la direction lensoise accepte de se séparer de ces trois joueurs importants de son effectif, à la fois, en janvier 2023. De plus, Kevin Danso et Salis Abdul Samed sont sous contrat à Lens, respectivement jusqu’en 2026 et 2027. Leur transfert serait naturellement négocié à un montant à deux chiffres, vu leur contrat longue durée.

Notons que le RC Lens sait bien résister aux clubs qui courtisent leurs joueurs clés. Le Club du Pas-de-Calais l’a si bien réussi avec Seko Fofana que plusieurs clubs, notamment le PSG et l’OM en Ligue 1, ont tenté en vain de recruter cet été. Cependant, Florian Sotoca (31 ans), dont le bail expire en 2024, pourrait avoir un bon de sortie.