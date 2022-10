Amiens-ASSE : Le coach de l'ASC se méfie de l’AS Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 20 octobre 2022 à 22:47

L’entraîneur d’Amiens SC, Philippe Hinschberger, se méfie sérieusement de l’ ASSE. Il ne l’a pas caché en conférence de presse d’avant-match.

Amiens-ASSE : Hinschberger s’attend à un match très difficile

Amiens SC est 4e de Ligue 2, avec seulement un point de retard sur le leader, Bordeaux. Contrairement à l’ ASSE qui pointe à la 19e place et est relégable en National. Mais Philippe Hinschberger ne regarde pas du tout l’AS Saint-Etienne de haut. Bien au contraire, il se méfie des Verts, malgré leur position après 12 journées de championnat et aussi l’absence de leur buteur. « En tout cas, même avec l’absence de Jean-Philippe Krasso (8 buts et 3 passes décisives), ce qu’ils peuvent faire devant le but va nous donner du boulot. Je m’attends à un match très difficile », a laissé entendre l’entraîneur des Amiénois.

Sur une de série de 4 matchs sans victoire (3 défaites et un nul), l’ ASSE est la recherche d’un déclic pour mettre fin à la spirale négative. Et cela pourrait arriver à Amiens comme l’espère Laurent Batlles.

Selon Philippe Hinschberger, « les Stéphanois manifestent une envie de bien faire qui est énorme. Ils ont des faits contraires, des vents contraires dans certaines circonstances. On joue une équipe qui a une renommée sans équivalent en France. Une fois que tu as enlevé tout ça, tu vas voir un match contre une bonne équipe de Saint-Étienne, qui est assez paradoxale puisque c’est la deuxième meilleure attaque et la moins bonne défense. En tout cas, c’est une équipe qui inspire un profond respect », a-t-il prévenu.

L'Amiens SC est invaincu au stade de la Licorne

Le patron du staff technique d’Amiens SC a également évoqué le début de saison canon de son équipe (7 victoires, 2 nuls, 3 défaites) et surtout son invincibilité au stade de la Licorne (5 victoires, 1 nul).

« Que ce soit Saint-Étienne ou une autre équipe, on prend l’adversaire qui arrive. Je vois juste que nous sommes dans une condition à domicile plus qu’intéressante et on a envie d’entretenir ça. On a la chance et le bonheur d’être dans les quatre-cinq premiers constamment. J’aimerais juste que ça puisse nous porter dans nos têtes, ce qui ne s’est pas du tout passé la semaine dernière à Nîmes (défaite 2-0). »