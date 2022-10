OGC Nice Mercato : Favre s'emballe pour une importante signature

Entraîneur de l’ OGC Nice, Lucien Favre s’est prononcé sur la récente nomination de Florent Ghisolfi au poste de directeur sportif.

D’importants changements étaient attendus du côté de l’ OGC Nice suite aux départs enregistrés cet été. Lucien Favre a pris la place de Christophe Galtier parti au Paris Saint-Germain. Florent Bocquet va intégrer l’organigramme de l’OGCN en tant que directeur général. Le club azuréen vient de confirmer Florent Ghisolfi comme nouveau directeur sportif. Le poste était vacant depuis le départ de Julien Fournier, parti à Parme. Entraîneur du Gym, Lucien Favre a commenté la récente nomination de Ghisolfi. Le technicien suisse est ravi de l’arrivée de l’ancien responsable du RC Lens. En conférence de presse, il a souligné son apport chez les Aiglons.

« Tout le monde savait qu’on avait besoin d’un directeur sportif. Le club est en train de se structurer. Sa venue est très importante. Maintenant, on a une direction sportive, ça aide beaucoup et ça soulage. Florent a un gros chantier. On a eu un bon échange qui a duré deux heures. On n'a parlé que de football. Maintenant, il a besoin de rencontrer du monde pour faire le point. Ça, c’est très important. »