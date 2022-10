OL : Vente de l'Olympique Lyonnais, une nouvelle décision tombe

Publié par ALEXIS le 22 octobre 2022 à 11:37

L’ OL n’a pas publié de communiqué officiel sur la vente du club à John Textor, pour l’instant. La cession a été encore reportée, comme pressenti.

La vente de l’ OL à John Textor une nouvelle fois reportée

Prévue le 21 octobre, la vente l’ OL ne s’est pas faite. L’opération a été reportée, comme pressenti. Selon les informations du site internet spécialisé Olympique et Lyonnais, les discussions sont toujours en cour avec le milliardaire américain, John Textor. En cas d’accord total, l’officialisation pourrait se faire dans la foulée. C’est la deuxième fois que la vente de l’Olympique Lyonais est ajournée. Elle était prévue initialement le 30 septembre dernier. Elle avait été repoussée, afin de permettre de finaliser « la documentation juridique, notamment pour les principaux financements d'Eagle Football », selon les explications du club rhodanien. Jean-Michel Aulas s’était montré optimiste ensuite, lors de la présentation de Laurent Blanc, sur le dossier de la cession de l’ OL à John Textor.

Plusieurs scénarios étaient prévisibles

Mercredi dernier, la direction de Lyon a informé de la suspension de la cotation d' OL Groupe, à la demande de la holding qui détient l'Olympique Lyonnais.

« Euronext (principale place boursière de la zone euro, ndlr) suspendra la cotation des actions [...] à compter de l'ouverture du marché aujourd'hui (mercredi 19 octobre, ndlr) et dans l'attente de la publication d'un communiqué de presse relatif à l'opération avec Eagle Football. »

Cette suspension de cotation « préfigure une issue rapide de la vente au groupe américain Eagle Football, détenu en majorité par John Textor », avait estimé L’Équipe, alors que Le Progrès avait envisagé nouveau report ou même un possible échec de la vente. D’après le journal régional, les parties pourraient décidé d’un report de la date du closing, « pour laisser justement plus de temps aux discussions, la plus probable des options pour la vente à Eagle football ».