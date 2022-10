OM : Inquiétudes à Marseille après la défaite contre Lens

Publié par Ange A. le 23 octobre 2022 à 00:17

L’ OM a concédé une nouvelle défaite samedi contre le RC Lens. Pas de bon augure avant son prochain choc en Ligue des champions.

OM : La terrible passe de trois pour Marseille contre Lens

Après un début prometteur en Ligue 1, l’Olympique de Marseille n’y arrive plus en championnat. Samedi, l’ OM a essuyé une nouvelle défaite. Le RC Lens a dominé le club phocéen sur le plus petit des scores à l’Orange Vélodrome. Un but de David Pereira da Costa a suffi aux Sang et or pour remporter ce choc comptant pour la 12e journée de L1. Avec ce succès, le club artésien conforte sa 3e place sur le podium et éloigne sa victime du soir à quatre unités. Les Olympiens sont quatrièmes et restent à la portée de Rennes (5e) et de l’AS Monaco (6e). Ce revers est déjà le troisième de rang pour les troupes d’Igor Tudor.

Un nouveau blessé avant Francfort

Cette défaite contre le RC Lens a également laissé d’autres traces. Sead Kolasinac a lui aussi rejoint l’infirmerie de l’Olympique de Marseille. Le défenseur bosnien signait son retour dans le onze. Il a été contraint de céder sa place à Pape Gueye dès la 22e minute. L’Équipe croit savoir qu’il s’agit d’une rechute musculaire pour le défenseur de l’ OM. Des prochains examens permettront d’en savoir plus sur la blessure de l’ancien Gunner. Lequel retrouve Éric Bailly à l’infirmerie. Le défenseur ivoirien avait été touché à la cuisse lors de la défaite contre le PSG (1-0) dans le Classique lors de la dernière journée.

Entre la nouvelle défaite de Marseille et la blessure de Kolasinac, Igor Tudor n’est pas gâté avant sa prochaine sortie. Ce sera mercredi prochain sur la pelouse de l’Eintracht Francfort. Une rencontre comptant pour la 5e journée de la Ligue des champions. Elle s’avère cruciale dans la course pour une place en huitièmes de finale de la C1.