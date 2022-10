RC Lens : L'énorme réaction de Haise après l'exploit contre l’OM

Publié par Ange A. le 23 octobre 2022 à 02:27

Le RC Lens a signé un succès samedi sur la pelouse de Marseille. Franck Haise reste néanmoins modeste après cette performance.

RC Lens : Les Sang et or créent la surprise la surprise à Marseille

Le Racing Club de Lens s’est remis de sa défaite contre Lille lors de la 10e journée. Court vainqueur de Montpellier lors de la dernière journée, le RC Lens a remis ce samedi sur la pelouse de l’Olympique de Marseille. Les Sang et or se sont imposés sur le plus petit des scores grâce à une réalisation de David Pereira da Costa. Un deuxième succès de rang qui permet au club nordiste de conforte sa 3e place sur le podium. Lens distance désormais Marseille de quatre points et peut continuer à croire en un retour en Coupe d’Europe. Entraîneur du club artésien, Franck Haise a livré son analyse après cette performance au Vélodrome. Le technicien nordiste salue la performance des siens face à des Olympiens supérieurs.

Les clés de la victoire de Lens selon Haise

L’entraîneur du RCL est convaincu que l’OM a livré l’une de ses meilleures prestations cette saison. Face à des Marseillais maîtres dans leur jardin, Franck Haise s’incline devant le réalisme de ses poulains.

« Marseille a fait un très, très bon match, surtout une très grosse première période. […] Mais je suis d’accord avec Igor Tudor sur l’analyse du match de Marseille, ils vont en gagner beaucoup s’ils jouent comme cela, c’est une évidence. On a battu une grosse équipe de Marseille qui a fait un très gros match. On n’est pas dans la même cour, les joueurs se sont mis au niveau et je les félicite pour cela. »

Tombeur de Marseille, le club nordiste va tenter de poursuivre sa série vendredi. Les Sang et or reçoivent le promu Toulousain en ouverture de la 13e journée de Ligue1.