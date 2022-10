RC Lens Mercato : Un renfort attendu chez les Sang et or cet hiver

Publié par Ange A. le 24 octobre 2022 à 08:49

Le RC Lens a enregistré un nouveau coup dur samedi lors de sa victoire à Marseille. Du renfort est attendu lors du prochain mercato.

RC Lens Mercato : Une tendance se profile pour l’hiver

Le Racing Club de Lens a repris des couleurs après sa défaite dans le derby contre Lille. Samedi, le RC Lens a remporté d’une courte tête l’affiche contre l’Olympique de Marseille. Un but de David Pereira da Costa a permis aux Sang et or de repartir du Vélodrome avec les trois points. La soirée lensoise a néanmoins été gâchée par une nouvelle blessure. Blessé au nez après un choc avec Pape Gueye, Przemyslaw Frankowski a toutefois pu terminer la rencontre. Franck Haise a donné des nouvelles de son piston. Le Polonais souffre d’une fracture ouverte au nez. Une mauvaise nouvelle pour le club nordiste après la blessure de Jimmy Cabot. Le piston droit avait été victime d’une rupture des ligaments croisés lors de la dernière journée contre Montpellier (1-0). Suite à la blessure de Frankowski, La Voix du Nord a donné la tendance pour le prochain mercato de Lens.

Une nouvelle signature annoncée chez les Sang et or

Le journal régional assure que les Sang et or devront recruter lors de la prochaine fenêtre des transferts. Franck Haise pourrait accueillir un nouveau piston, notamment pour compenser la longue absence de Cabot. Avec la blessure du latéral, le coach du RC Lens ne disposait plus que d’un seul piston en la personne de Przemyslaw Frankowski. « Touché au nez, le Polonais peut continuer à jouer, mais son équipe devra recruter au prochain mercato », note le journal.

La présence du Polonais pour la réception de Toulouse lors de la prochaine journée reste d’ailleurs incertaine. Il a tout de même donné des nouvelles rassurantes sur Instagram. « Mon nez va bien ! À vendredi. », a-t-il posté sans pour autant confirmer sa présence sur le pré contre les Violets.