RC Lens : Haise confirme un terrible coup dur après Marseille

Publié par Ange A. le 23 octobre 2022 à 06:47

Franck Haise a confirmé une mauvaise nouvelle après le précieux succès du RC Lens samedi contre l’Olympique de Marseille au Vélodrome.

RC Lens : Les Sang et or enchainent au Vélodrome

Le Racing Club de Lens a repris sa belle dynamique après le derby perdu contre le LOSC. Samedi, le RC Lens a signé un nouveau succès en championnat contre l’Olympique de Marseille. En déplacement sur la pelouse de l’OM, les Sang et or se sont imposés (1-0) grâce à une réalisation de David Pereira da Costa. Ce succès est le deuxième de rang pour Lens après sa courte victoire contre Montpellier lors de la dernière journée. Le RCL occupe provisoirement la 2e place au classement suite à cette performance. Le club phocéen stagne à la 4e place est reste à la porte du Stade Rennais (5e) et de l’AS Monaco (6e). Le seul point de la soirée côté lensois est venu de Przemyslaw Frankowski, blessé au nez en première mi-temps.

Nouvelle tuile en vue chez les Sang et or ?

Le milieu offensif polonais a longtemps saigné du nez après un choc avec Pape Gueye. Il a été pris en charge par le staff médical du RC Lens et a même pu terminer la rencontre. Au sortir de ce succès de prestige au Vélodrome, Franck Haise a donné des nouvelles de son poulain au micro de Free Ligue 1. Elles sont loin d’être rassurantes. L’entraîneur des Sang et or a annoncé que de Przemyslaw Frankowski a été victime d’une fracture ouverture du nez. Le technicien nordiste n’a toutefois pas précisé la durée d’indisponibilité de son poulain. Lequel va rejoindre Jimmy Cabot à l’infirmerie. Le latéral arrivé cet été souffre d’une rupture du ligament croisé et sera absent plusieurs mois. Reste maintenant à savoir ce qu’il en sera du milieu polonais.