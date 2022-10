OL : Aulas fait un nouvel appel du pied à Karim Benzema

Publié par Jules le 24 octobre 2022 à 19:04

L' OL et son président, Jean-Michel Aulas, ne lâchent pas l'idée de voir Karim Benzema, Ballon d'Or 2022, revenir au club à la fin de sa carrière.

OL : La lettre ouverte d'Aulas pour Karim Benzema

Si Karim Benzema commence à faire comprendre qu'il souhaite finir sa carrière au Real Madrid, l' OL n'abandonne pas l'idée de le faire revenir à la maison dans quelques années. Aujourd'hui, Jean-Michel Aulas, président de l'Olympique Lyonnais, a fait publier une lettre ouverte au Ballon d'Or 2022, formé au sein du club rhodanien.

"Nous avons toujours cru en toi, nous t’avons toujours accompagné par nos pensées car nous savions que ce jour arriverait. Je me plais désormais à penser qu’un jour, cela sera ton tour d’écrire une lettre à un Ballon d’Or. Un jeune que tu auras suivi, inspiré, ou qui sait, formé au sein d’une académie comme celle de l’Olympique Lyonnais. [...] Tu nous fais aimer le football, tu nous feras encore plus l’aimer."

Ce n'est que l'extrait de la longue lettre dans laquelle Jean-Michel Aulas loue la combativité, le talent et le professionnalisme de l'international français. Un moyen peut-être pour être certain que KB9 n'oublie pas l' OL, club où tout à commencer pour lui.

Une après-carrière chez les Gones pour KB9 ?

Dans cette lettre, si Jean-Michel Aulas ne parle pas nécessairement d'une fin de carrière à l' OL pour Karim Benzema, il laisse tout de même fuiter quelques envies personnelles, notamment quand il parle de l'académie de l'Olympique Lyonnais. Si un retour de KB9 en tant que joueur paraît compromis ces dernières semaines, le président lyonnais ne semble pas vouloir en rester là avec son ancien attaquant.

En effet, si Karim Benzema décidait de se reconvertir en tant qu'entraineur ou formateur après sa carrière, on sent, par cette lettre, que la porte de l' OL lui serait généreusement ouverte. Alors que la vente du club s'éternise pour Jean-Michel Aulas, l'éternel président du club ne semble pas lâcher l'affaire pour Benzema et semble prêt à tout pour le revoir un jour porter les couleurs des Gones.