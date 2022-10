PSG-Haïfa : La compo du Paris SG avec un choix fort au milieu !

Publié par Thomas le 25 octobre 2022 à 05:07

Privé de Marco Verratti, Christophe Galtier va reconduire son système en 4-3-3 contre le Macabi Haïfa. Découvrez la compo du PSG.

C’est le nouveau tube de la saison du côté du Paris Saint-Germain. Après une série de rencontres décevantes fin septembre et début octobre, le club de la capitale est repassé dans un système plus traditionnel, en 4-3-3, permettant aux offensifs et notamment Kylian Mbappé de s’épanouir davantage. Moins imprévisible que lors des premières journées, le 3-4-3 instauré par Christophe Galtier devrait une nouvelle fois être mis de côté contre le Maccabi Haïfa, en Ligue des Champions ce mardi.

"Je crois que c’est un gros avantage d’avoir deux systèmes. Une première qui a très bien fonctionné à un certain moment, ces derniers temps ça a coincé. J’ai demandé à l’ensemble de mon staff qu’on puisse avoir une réflexion pour mettre les joueurs dans leurs meilleures positions. La décision a été prise au moment où il y avait des absents (de passer en 4-3-3, ndlr). On a trois joueurs de classe mondiale, à moi de les utiliser le mieux possibles pour qu’ils soient performants", a indiqué le coach parisien en conférence de presse, ce lundi.

Sans Marco Verratti, suspendu, le PSG va ainsi évoluer avec un trio inédit dans l’entrejeu, où figurera logiquement l’intouchable Vitinha mais également Fabian Ruiz, qui signe une montée en gamme bienvenue chez les Rouge et Bleu. "Il a fallu que j’attende que Fabian et d’autres puissent monter en puissance pour commencer à travailler le 4-3-3. Evidemment pour modifier une organisation, il faut que j’aie des joueurs qui soient très spécifiques et en ce sens-là, Fabian (Ruiz) est un joueur très spécifique", a déclaré Christophe Galtier. L’Espagnol, bien plus à l’aise dans ce nouveau système, sera épauler par Renato Sanches, qui aura l’occasion d’enfin enchaîner les rencontres, de quoi former un entrejeu 100% mercato 2022.

PSG : Face à Haïfa, Paris peut s’envoler vers la qualification

Christophe Galtier le sait, cette rencontre au Parc des Princes contre le Maccabi Haïfa n’aura rien d’une partie de plaisir. L’équipe israélienne, venue à bout de la Juventus lors de la journée précédente, est le dernier obstacle des Parisiens pour un ticket pour les 8es de finale de la compétition.

"Nous n’avons pas été surpris de la qualité de cette équipe-là. C’est une équipe bien organisée, percutante avec des joueurs techniques. Avec un coach qui prône un jeu intense, agressif, dans le bon sens du terme. Ils ont été capables de battre la Juventus dans une autre organisation, ce qui montre la qualité de cette équipe."

Pour se sortir du piège israélien, l’entraîneur du Paris SG pourra compter sur le retour de son Titi, Presnel Kimpembe, qui retrouvera sa place en défense au côté de Marquinhos. De retour dans le groupe, Nuno Mendes devrait quant à lui débuter sur le banc pour éviter tout risque de rechute.

Compo probable du PSG contre le Maccabi Haïfa :

Gardien : G. Donnarumma

Défenseurs : A. Hakimi, Marquinhos, P. Kimpembe, J. Bernat

Milieux de terrain : F. Ruiz, R. Sanches, Vitinha

Attaquants : L. Messi, K. Mbappé, Neymar