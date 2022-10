FC Nantes : Arbitrage contesté à Nice, Kombouaré enfonce le clou

Publié par ALEXIS le 25 octobre 2022 à 02:15

Contrairement à Alban Lafont, capitaine du FC Nantes, Kombouaré ne décolère au sujet des décisions arbitrales contestables lors du match à Nice.

FC Nantes : Kombouaré évoque un vol et une injustice

En colère, Antoine Kombouaré avait pesté contre l’arbitrage de François Letexier, dimanche, lors de match nul entre le FC Nantes et l’OGC Nice, à l’Allinaz Riviera. Il avait contesté durement la faute de main de Mattia Viti (20e minute) non sifflé par l’arbitre, alors que les images montrent clairement une double main. « Soit j'ai de la merde dans les yeux, soit l'arbitre est un menteur, ce que je pense. Quand il ne siffle pas penalty sur la main niçoise dans la surface, le quatrième arbitre me dit que le VAR est en train de contrôler. L'arbitre ne siffle pas, car il me dit que la balle touche le corps puis la main », avait pesté l’entraineur du FCN.

« À la pause, on regarde les images et on voit qu'il y a deux mains. C'est du mensonge organisé. J'ai horreur de ça, de ces attitudes. On s'est fait voler, dimanche, c'est plus que de l'injustice. En fin de match […] on prend deux cartons rouges », avait insisté le technicien kanak, dimanche.

L'entraineur du FCN crie encore au scandale

Interrogé, ce lundi, dans l'émission L'Équipe du Soir, sur sa grosse colère à Nice à la fin du match, Antoine Kombouaré avoue qu’il est toujours remonté contre l’arbitrage. « Ma colère n'est pas retombée », a-t-il glissé sur la chaîne L'Équipe. Rappelons que l’OGC Nice a égalisé sur une autre action litigieuse, grâce au penalty transformé par Nicolas Pépé (1-1, 90e+7). Deux faits de jeu qui a privé le FC Nantes d'un premier succès à l'extérieur en Ligue 1, cette saison.

« Il y a toujours ce sentiment d’injustice. Dimanche, j’ai vu des gens malhonnêtes, et je le confirme. Ce qui m’embête le plus dans la façon d’arbitrer, l’erreur est humaine, l’arbitre peut se tromper dans sa décision, mais être capable de mentir pour consolider, puis justifier une décision, ça je ne peux pas l’accepter. Je ne discute pas du penalty sifflé pour Nice. Par contre, vous être prétentieux, vous vous tromper, ça peut arriver, mais maintenant vous mentez, ça, c’est scandaleux, c’est honteux ! C’est pour cela que ma colère n’est pas retombée ! »

Kombouaré n'espère pas être sanctionné par la LFP

Concernant une éventuelle sanction de la LFP, Antoine Kombouaré veut voir jusqu’où ça va aller ! « J'espère qu'ils ne vont pas me sanctionner. S'ils me sanctionnent, c'est qu'ils couvrent l'arbitre, qui lui a été un menteur sur le coup », a-t-il répondu.