Stade Rennais : Des supporters du SRFC sanctionnés à Angers !

Publié par Enzo Vidy le 25 octobre 2022 à 14:43

Lors du précieux succès du Stade Rennais dimanche dernier à Angers, des supporters du SRFC ont vécu un après-midi mouvementé.

Stade Rennais : Des supporters du SRFC exclus du stade à Angers

Si les joueurs de Bruno Genesio ont passé une belle journée après la victoire arrachée dans les dernières secondes du match, ce n'est pas le cas de certains des très nombreux supporters rennais à avoir fait le déplacement au Stade Raymond Kopa. En effet, France Bleu révèle aujourd'hui que des supporters Rouge et Noir présent hors parcages visiteurs ont tout simplement été expulsés de l'enceinte angevine pour avoir célébré le premier but du SRFC inscrit par Amine Gouiri juste avant la mi-temps. Pour rappel, la préfecture du Maine-et-Loire avait placé cette rencontre à risque et avait mentionné qu'il était formellement interdit de porter un quelconque vétements ou accessoires du Stade Rennais.

Les supporters concernés par cette décision ne comprennent toujours pas le traitement qu'ils ont subi et évoquent une sécurité trop frileuse sur cette rencontre. Les supporters rennais ont envahi le stade Raymon Kopa dimanche, avec un parcage visiteur plein à craquer, qui a accueilli pas moins de 900 personnes alors que ce dernier possède seulement 700 places.

Stade Rennais : Les supporters bretons se prépare à la furia Turc

Jeudi, les Rouge et Noir ont rendez-vous avec la Ligue Europa et un périlleux déplacement en Turquie pour défier le Fenerbahçe avec la première place du groupe en ligne de mire. L'ambiance s'annonce volcanique en Turquie et les supporters du Stade Rennais se préparent à un déplacement à haut risque. Lors du match aller, un important dispositif de sécurité avait été mis en place afin d'éviter tous débordements entre les supporters turcs et les supporters du SRFC. Si aucun incident majeur n'avait été constaté, le Stade Rennais avait pris ses précautions en limitant la vente de place au grand public afin d'éviter une trop grosse présence de supporters adverse dans les travées du Roazhon Park.

Jeudi soir, nul doute que les supporters Rouge et Noir devraient être bien encadrés pour le déplacement en Turquie, dans un match classé à risque. Selon les dernières informations du journaliste Francois Rauzy, ils seront une centaine à faire le déplacement !