Stade Rennais : Le SRFC acte une grande décision en vue du Mondial

Publié par Thomas le 24 octobre 2022 à 18:34

Alors que la Coupe du Monde approche à grands pas, le Stade Rennais ne devrait pas chômer et disputera 3 rencontres amicales durant la trêve.

Le Stade Rennais ne perdra pas le rythme durant la trêve

En difficulté lors des premières journées, le SRFC a enfin trouvé son rythme de croisière en championnat, actant hier une nouvelle victoire contre l'Angers SCO. Un 6e succès de rang mais surtout un 12e match sans défaite pour les Rouge et Noir, qui se rapprochent à grands pas du record de l’exercice passé (13 matchs invaincus). Une dynamique exceptionnelle pour Bruno Genesio et ses hommes qui se déplaceront cette semaine pour défier le Fenerbahçe en Ligue Europa.

Si l’objectif du club breton est de poursuivre sa série d’invincibilité d’ici la Coupe du Monde, Rennes ne s’arrêtera pas pour autant de jouer durant la trêve. En effet, comme le révèle Ouest-France, l’actuel 4e de Ligue 1 a prévu 3 rencontres durant le Mondial au Qatar afin de ne pas perdre le rythme pour la reprise.

Stade Rennais : 2 matchs au Portugal et un match au Roazhon Park pour le SRFC

Alors que la Coupe du Monde démarre le 20 novembre prochain, le SRFC est attendu au Portugal quelques semaines plus tard, le 9 décembre, pour disputer deux rencontres amicales. D’après la source, c’est face au mythique Celtic Glasgow que les Rouge et Noir débuteront leur tournée amicale, le 10 décembre. Six jours plus tard, le Stade Rennais défiera une autre écurie européenne mais l’identité de cette dernière n'est pas encore connue. Après ces deux matches au Portugal, l’équipe de Bruno Genesio jouera une 3e et dernière rencontre au Roazhon Park, prévue le 21 décembre. Il s’agira cette fois-ci d’une opposition contre un club de Ligue 1, dont l'identité n'est pas non plus connue.

Pour rappel, la reprise du championnat est planifiée pour le 28 décembre, soit dix jours après la Coupe du Monde. Sans la plupart de ses internationaux, Bruno Genesio aura ainsi l’occasion d’offrir du temps de jeu à plusieurs de ses jeunes joueurs de l’effectif durant cette trêve internationale.