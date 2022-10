OM Mercato : Le prix de Dimitri Payet est fixé, c’est insignifiant !

Publié par Timothée Jean le 25 octobre 2022 à 19:43

Peu utilisé cette saison à l’ OM, Dimitri Payet figure sur la liste des potentiels transferts. Il pourrait quitter Marseille pour un montant relativement bas.

OM Mercato : La valeur marchande de Dimitri Payet en chute libre

Confronté à des difficultés économiques, l’ OM a besoin d’argent frais pour soulager un peu ses finances qui sont dans le rouge. D’autant plus que la direction de l’Olympique de Marseille devra réduire sa masse salariale en vue de préparer le prochain mercato hivernal. Pour cela, il faudra vendre certains éléments absents des plans d’Igor Tudor. Et selon les dernières informations de L’Équipe, les dirigeants marseillais auraient déjà placétrois joueurs sur le marché de transferts.

L’ OM souhaite donc vendre quelques éléments cet hiver dans l’optique de renflouer ses caisses et permettre de futurs achats. D’ailleurs, selon le quotidien sportif, Dimitri Payet figure bel et bien sur cette liste de potentiels partants. Titulaire incontournable la saison dernière sous les ordres de Jorge Sampaoli, avec lequel il a réalisé l'un des meilleurs exercices de sa carrière, le joueur de 35 ans a vu son statut remis en cause suite à l'arrivée d'Igor Tudor à Marseille. Il est considéré dorénavant comme un simple remplaçant de luxe aux yeux de l’entraîneur croate, qui préfère miser sur d’autres options pour animer son secteur offensif. Dimitri Payet broie donc du noir sur le banc de touche marseillais et voit sa valeur marchande chuter de façon considérable.

7 millions d’euros pour Dimitri Payet

Selon l’Observatoire du football (CIES), il faudrait proposer environ 7 millions d’euros pour boucler le transfert du capitaine de l’ OM dès cet hiver. À ce prix, le milieu offensif réunionnais est déjà considéré comme l’une des plus faibles valeurs marchandes de l’effectif marseillais, loin derrière ses coéquipiers Pape Gueye, évalué à 15 millions d’euros, et Gerson estimé à 35 millions d’euros. Quoi qu’il en soit, Dimitri Payet ne compte pas vraiment faciliter la tâche à ses dirigeants pour son éventuel départ. Il a régulièrement affiché sa volonté d’aller au bout de son contrat expirant en juin 2024 avec l’ OM et n’exclut pas l’idée de terminer sa carrière sous le maillot phocéen.