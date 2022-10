OM Mercato : Longoria touche au but pour une vente à Marseille

Publié par Timothée Jean le 25 octobre 2022 à 15:43

En quête de liquidités, la direction de l’ OM a mis trois joueurs sur la liste de transferts. L’un d’entre eux pourrait même rejoindre le FC Séville cet hiver.

OM Mercato : Pablo Longoria prépare trois grosses ventes à Marseille

Hyperactif lors du dernier mercato estival, avec l’arrivée d’une douzaine de recrues venues renforcer le groupe d’Igor Tudor, la direction de l’Olympique de Marseille se projette déjà sur la prochaine fenêtre de transfert. Si les dirigeants marseillais sont satisfaits de cette campagne de recrutement estival, ils comptent tout de même se séparer de quelques joueurs dès cet hiver. Dans son article du jour, L’Équipe assure en effet que trois joueurs de l’ OM sont susceptibles de quitter le navire dans les mois à venir. Le premier élément proche de faire ses valises est bien entendu Gerson.

Peu utilisé par l’entraîneur Igor Tudor depuis le début de la saison, l’international brésilien supporte difficilement cette relégation brutale sur le banc et ambitionne de s’en aller. Son agent et père, Marcao, a lui-même affiché sa volonté de trouver un nouveau point de chute pour son fils dès cet hiver. Et de son côté, le président de l’ OM, Pablo Longoria, ne ferme pas la porte à son départ. Le dirigeant marseillais serait ouvert à son départ à condition de toucher un joli chèque sur son départ. Même son de cloche pour Dimitri Payet.

Incontournable la saison dernière sous l’ère Jorge Sampaoli, avec lequel il a réalisé l'un des meilleurs exercices de sa carrière, le joueur de 35 ans n'est plus qu’un remplaçant de luxe aux yeux d'Igor Tudor. La direction marseillaise envisagerait donc de le vendre en vue de financier l’arrivée de nouveaux renforts lors du mercato d’hiver. Ensuite, vient le cas Pape Gueye qui fait partie des trois candidats au départ de l' OM cet hiver. L’international sénégalais aurait même déjà une belle touche du côté de l’Espagne. Selon les informations de Fichajes, les dirigeants du FC Séville s’intéressent de très près à son profil et seraient même prêts à passer à l’offensive pour sa signature.

Une offre du FC Séville arrive pour Pape Gueye

Utilisé avec parcimonie par Igor Tudor, Pape Gueye n’est pas certain de terminer la saison sous le maillot de l’ OM. Selon le média espagnol, les dirigeants andalous seraient disposés à formuler une offre de 12 millions d’euros pour boucler son transfert. Cette future offre ne devrait pas déplaire à la direction marseillaise en quête de liquidités. De son côté, le milieu défensif pourrait retrouver son ancien coach, Jorge Sampaoli, au FC Séville.

C’est d’ailleurs le coach argentin qui aurait soufflé son nom à sa direction. L’entraîneur du FC Séville, qui l’a déjà eu sous ses ordres à l’Olympique de Marseille, voudrait l’attirer cette saison au sein de sa nouvelle équipe en vue d’assurer la succession de Fernando. Reste à savoir quelle sera la décision du principal concerné. Les négociations entre les différentes parties devraient débuter le plus rapidement possible.

Trois nouvelles cibles étudiées à l’ OM

Le mercato hivernal s’annonce donc très mouvementé du côté de Marseille. D’autant plus que le club phocéen envisage de se séparer de cadre en difficulté sous les ordres d’Igor Tudor. Ces trois potentielles ventes devraient surtout aider l’ OM à financer l’arrivée de nouveaux renforts. Toujours selon L’Équipe, les décideurs marseillais travaillent déjà en coulisse sur l’arrivée de deux ou trois nouvelles recrues, dont les identités n’ont pas encore fuité.

L’objectif principal du président marseillais Pablo Longoria et son équipe serait d’apporter de la rotation à Amine Harit, Cengiz Ünder et Mattéo Guendouzi, derrière Alexis Sanchez. Le recrutement de ces nouvelles cibles étudiées par l' OM dépendra en grande partie de la vente des trois joueurs mentionnés plus haut.