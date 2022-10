FC Lorient : Enfin le déclic pour un crack des Merlus ?

Publié par Jules le 26 octobre 2022 à 01:46

Si le FC Lorient ne s'est pas imposé ce week-end, un joueur lorientais a inscrit un but très important pour la suite de son aventure avec les Merlus.

FC Lorient : Stéphane Diarra marque enfin

Arrivé au FC Lorient en 2020 en provenance du Mans contre environ 2,5 millions d'euros, Stéphane Diarra n'avait toujours pas marqué avec les Merlus depuis qu'il a débarqué en Bretagne il y a deux ans. C'est désormais chose faite puisque c'est lui qui inscrit le premier but du FCL qui permet à son équipe de revenir dans le match pour la première fois. Une réaction de la part des joueurs lorientais saluée par le coach.

Un but qui risque de faire du bien à Stéphane Diarra qui n'a pas connu des débuts faciles avec le FC Lorient. Auteur d'une première saison intéressante, son second exercice avec les Merlus fut plombé par les blessures. Ce but magnifique contre l'ESTAC Troyes après un gros travail individuel est peut-être le déclic qui manquait à l'ancien joueur du Mans FC.

Stéphane Diarra semble en avoir fini avec les blessures

Ce premier but avec le FC Lorient a été long à venir pour Stéphane Diarra et pour cause, il n'a connu que peu de matchs avec les Merlus. Le joueur de 23 ans n'a disputé que 15 matchs la saison passée, très peu en tant que titulaire à cause des blessures à répétition dont il a été victime depuis le début de son aventure avec le FCL. Épargné par les pépins physiques depuis le début de saison, espérons pour lui que cette mauvaise passe soit derrière lui.

Quoi qu'il en soit, sa bonne performance face à l'ESTAC devrait pousser Régis Le Bris à le prendre en compte au moment de faire sa composition, le joueur de 23 ans servant surtout de remplaçant à Dango Ouattara qui réalise un début de saison canon. À voir maintenant s'il parviendra à reproduire ce genre de performance avec le FC Lorient pour se faire une place plus importante dans le dispositif de Régis Le Bris.