RC Lens Mercato : Le départ d'un cadre du RCL était prémédité

Publié par Enzo Vidy le 26 octobre 2022 à 23:52

Après le départ inattendu de ce taulier du RC Lens qui a secoué le club, un journaliste a fait des révélations assez surprenantes sur cet évènement.

RC Lens Mercato : Ghisolfi, un départ pas si imprévu

Le 3 octobre dernier, L'Équipe apprenait le départ soudain de Florent Ghisolfi, directeur sportif du RCL pour rejoindre l'OGC Nice. Ce départ a considérablement chamboulé le club en interne à quelques jours seulement du derby à Lille, perdu 1-0 par les Sang et Or. Lundi soir, dans une émission sur BFM Lille, Adrien Bonnerot, journaliste radio chez Horizon, à expliquer que le départ de Florent Ghisolfi était prévu depuis bien plus longtemps que ce que le club lensois a pu dire.

Selon ses dires, il affirme que l'ancien directeur sportif du RC Lens a tenté de quitter le club au début de l'été pour la Côte d'Azur, et aurait même tenté d'emmener Seko Fofana, Jonathan Gradit et Jonathan Clauss avec lui à l'OGC Nice. Ce départ a eu un véritable impact dans le vestiaire du RCL, et cela s'est considérablement fait ressentir dans la prestation des hommes de Franck Haise quelques jours plus tard au Stade Pierre Mauroy face au LOSC lors de la défaite 1-0.

RC Lens : Le RCL est reparti de l'avant

Si ce départ accompagné de la défaite à Lille a pu susciter quelques inquiétudes, le RC Lens a rapidement corrigé le tir. La victoire à Bollaert face au MHSC 1-0 a complètement reboosté les joueurs de Franck Haise qui sont allés au Vélodrome samedi dernier pour gagner. Malgré la domination marseillaise sur la totalité de la rencontre, les Sang et Or sont parvenus à faire le hold-up et à s'imposer pour la troisième année consécutive à Marseille. Actuellement 2e de Ligue 1 derrière le PSG, le RC Lens peut prétendre au podium cette saison. Vendredi, les Lensois reçoivent le Toulouse FC avec l'objectif de conforter leur deuxième place.