OL Mercato : LOSC, Man United trouve le remplaçant de Ronaldo

Publié par Thomas le 26 octobre 2022 à 11:46

Plus que jamais sur le départ à Manchester United, Cristiano Ronaldo pourrait être remplacé par un joueur de l'OL ou du LOSC en 2023.

OL Mercato : Man United veut piocher en France pour l’après Ronaldo

Les semaines sont comptées pour Cristiano Ronaldo à Manchester United. Le quintuple Ballon dOr portugais n’est plus que l’ombre de lui-même depuis le début de saison et l’arrivée du nouveau coach Erik ten Hag. En froid avec son entraîneur et moins en réussite sur le terrain, l’attaquant de 37 ans perd en protagonisme chez les Red Devils quand son rival de toujours, Lionel Messi, cartonne du côté du PSG.

Pire encore, pour le natif de Fuchal, Man United l’a cantonné en début de semaine à s’entraîner avec l’équipe U21, comme punition après que le joueur ait refusé d’entrer en jeu contre Tottenham le 19 octobre. Plus de doute, CR7 est en instance de départ à Manchester et voit le mercato hivernal comme sa porte de sortie pour regagner du temps de jeu. En parallèle, le club anglais, qui a acté en interne le départ de Ronaldo, se cherche logiquement un avant-centre sur le marché pour le mois de janvier et aurait trois noms en tête, dont deux cadres de Ligue 1. D’après les informations du Mirror, Erik ten Hag aurait un faible pour l’attaquant de l’Olympique Lyonnais, Moussa Dembélé.

Également ciblé par West Ham pour 2023, le natif de Pontoise représente une opportunité de marché à saisir pour plusieurs clubs en Europe. À moins d’un an de la fin de son contrat à l’ OL, le meilleur buteur de la saison passée pourrait être transféré contre un peu moins de 20 millions d’euros cet hiver pour ne pas partir libre en juin prochain. Si Laurent Blanc ne souhaite pas forcément se séparer de son buteur, redevenu titulaire depuis le départ de Peter Bosz, une offre conséquente d’un club étranger pourrait le faire changer d’avis.

En plus de l’OL, Manchester United pense à une sensation du LOSC

Outre Moussa Dembélé, les dirigeants mancuniens penseraient à Jonathan David, auteur d’un début de saison XXL avec Lille (9 buts et 3 passes décisives en 12 matches de Ligue 1). L’attaquant canadien, également ciblé par le Bayern Munich pour 2023, devrait quitter le Nord de la France l’année prochaine malgré un contrat courant jusqu’en 2025 au LOSC.

Le joueur de 22 ans représente néanmoins un investissement conséquent pour Manchester United, puisque sa valeur avoisine les 45 millions d’euros. En plus de Dembélé et David, les Red Devils gardent un œil attentif sur la situation du Tchèque Patrik Schick (Bayer Leverkusen), à en croire la source.