ASSE : Batlles tient une solution pour faire remonter Saint-Étienne

L’entraineur de l’ ASSE semble avoir trouvé l'une des clés, lors du match contre Amiens, pour faire remonter son équipe au classement de la Ligue 2.

ASSE : Matthieu Dreyer, 3 victoires et 3 clean sheet

Laurent Batlles a décidé de titulariser Matthieu Dreyer à la place d’Etienne Green, samedi dernier, face à Amiens SC, au stade la Licorne. Un changement qui a été positif, car le gardien de but recruté cet été a réussi un clean-sheet et l’AS Saint-Étienne a signé sa première victoire à l’extérieur (1-0). Il faut souligner que ce n’était pas la première fois que le portier de 33 ans garde les buts des Verts cette saison en Ligue 2. Il avait déjà été titulaire pendant la double suspension d’Etienne Green. Face au SC Batia, puis contre Bordeaux, Matthieu Dreyer avait sorti le grand jeu, chaque fois. L’ ASSE avait infligé une lourde défaite (5-0) au club corse et avait signé une autre victoire contre les Girondins (2-0).

La recrue estivale des Verts est donc celle avec qui les Stéphanois ont enregistré leurs 3 victoires, sans concéder de but. Vu les performances de Matthieu Dreyer, il n’y a pas de doute qu’il est parti pour être le nouveau gardien de but N°1 devant Etienne Green, qui a concédé 14 buts en 8 matchs. En tout cas, Laurent Batlles semble avoir trouvé la solution au poste de gardien de but, en attendant un autre avant-centre décisif pour épauler Jean-Philippe Krasso (8 buts et 3 passes décisives sen 11 matchs disputés).

Loïc Perrin avait annoncé le changement dans les buts

Etienne Green a été exclu deux fois de suite cette saison, d’abord contre Le Havre AC à Geoffroy Guichard, lors de la lourde défaite (0-6), puis face à Pau FC au Nouste Camp (2-2). Après les deux dernières défaites successives contre le FC Sochaux (2-1) et le Paris FC (0-2), Loïc Perrin avait annoncé un possible changement dans les buts, dans Le Progrès.

« Le poste de gardien est comme un autre, soumis à la concurrence. Par expérience, je sais que ce n’est pas la même chose de jouer en numéro 2, puis d’assumer le statut de numéro un. Encore une fois, on est à Saint-Étienne. C’est le meilleur du moment qui jouera. »

Cette semaine, les supporters de l' ASSE ont justement élu Matthieu Dreyer, Vert du match à Amiens, avec 28,6 des votes.