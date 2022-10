FC Nantes : Un milieu de terrain apprécie la touche de Kombouaré

Publié par ALEXIS le 26 octobre 2022 à 16:08

Un joueur important de l’équipe du FC Nantes a révélé les consignes individuelles que Kombouaré lui donne pour l’aider dans sa progression.

FC Nantes : Moutoussamy aidé par Kombouaré dans sa progression

Arrivé sur le banc de touche du FC Nantes en février 2021, Antoine Kombouaré a imprimé son empreinte sur l’équipe nantaise, vainqueur de la Coupe de France 2022. Sa touche est justement appréciée par Samuel Moutoussamy. Dans son témoignage confié à L’Équipe, le milieu de terrain du FCN a fait savoir que l’entraineur des Canaris l’aide beaucoup à progresser. Le technicien kanak lui fait souvent des reproches, de façon individuelle, pour l’aider à corriger ses lacunes.

Parlant des reproches, « il m'en fait souvent pour me faire progresser », a raconté Samuel Moutoussamy dans le quotidien sportif. « Il me dit : "Là tu ne dois pas perdre la balle, là tu dois être plus calme. Si tu vas dans la surface (adverse, ndlr) c’est pour marquer, pas pour mettre ton équipe en difficulté" ». Des consignes que le N°8 du FC Nantes semble avoir bien assimilées. « Je donne le maximum et je m'arrache toujours. On ne peut pas m'enlever ça », a-t-il déclaré.

Le milieu de terrain formé à l'OL est devenu un cadre au FCN

Samuel Moutoussamy a rejoint le FC Nantes en juin 2016 en provenance de l’OL, son club formateur. Après des mois avec la réserve, il a intégré l’équipe professionnelle à l’été 2017. Il fait désormais partie des cadres du vestiaire des Jaune et Vert. Cette saison, l’international congolais (16 sélections) a été titulaire 9 fois en 10 apparitions en Ligue 1 et il a pris part aux 4 premiers matchs de la phase de poule de la Ligue Europa. Comme quoi, Samuel Moutoussamy bénéficie de la confiance d'Antoine Kombouaré, qui ne manque pas une occasion pour le démontrer à son poulain, en lui prodiguant des conseils.