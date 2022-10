RC Lens : Franck Haise prend la défense d'un attaquant

Publié par Enzo Vidy le 27 octobre 2022 à 20:48

En conférence de presse avant la réception de Toulouse, l'entraîneur du RC Lens a évoqué la baisse de régime de l'un de ses attaquants.

RC Lens : Franck Haise réclame de la patience avec Openda

Demain soir à Bollaert, les Sang et Or accueillent le Toulouse FC avec l'objectif de conforter leur deuxième place au classement. À l'occasion de cette rencontre importante pour la suite de la saison, Franck Haise était devant la presse hier après-midi pour évoquer l'état de son groupe ainsi que les enjeux de cette rencontre. Interrogé sur le cas de Loïs Openda, qui ne marque plus avec le RCL, l'entraîneur lensois a été très clair concernant les performances de son jeune attaquant belge.

"Il a été bon, il a marqué avec les mêmes joueurs autour de lui, en ce moment, je reconnais que c’est un peu moins le cas. Mais je le répète, cela reste un jeune joueur, ce n’est que sa troisième saison au haut niveau. Je suis exigeant avec lui mais patient et confiant."

Auteur de 4 buts cette saison en championnat, le jeune attaquant du RCL devrait être rassuré par les propos tenus par son entraîneur.

RC Lens : Un retour majeur en défense pour le RCL

Si des incertitudes demeurent toujours présentes à 24 heures du coup d'envoi face au Téfécé, Franck Haise enregistre néanmoins un retour de taille au sein de sa défense. En effet, blessé depuis le 9 octobre, Jonathan Gradit devrait faire son retour dans le groupe du RC Lens demain soir. Victime d'une fracture de la clavicule, le défenseur nordiste a manqué les cinq dernières rencontres de son équipe et devrait faire le plus grand bien en défense pour ses partenaires.

En revanche, l'entraîneur Sang et Or devra se passer de Facundo Medina qui est suspendu. Concernant les incertitudes, elles concernent Loïs Openda, victime d'une contusion osseuse face à l' OM, et Adam Buska qui est touché à la cheville. Leur participation pour demain semble assez compromise, mais l'espoir est toujours présent dans les rangs du RCL.