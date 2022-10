RC Lens : Grosse inquiétude pour l'attaque du RCL avant Toulouse

Publié par Jules le 26 octobre 2022 à 20:22

Le RC Lens, actuel dauphin du PSG, réalise une bonne saison. Cependant, les blessures s'accumulent de manière inquiétante ces derniers temps au RCL.

RC Lens : Deux attaquants incertains pour affronter le TFC

Présent en conférence de presse ce mercredi, Franck Haise est revenu sur les joueurs indisponibles au sein de son effectif. À en croire le coach du RC Lens, l'attaque des sangs et or pourrait être dépeuplé ce week-end pour le match contre le Toulouse FC. En effet, deux des buteurs du club sont incertains pour le prochain match contre le Téfécé, ce qui inquiète Franck Haise.

Le coach du RC Lens a annoncé que Lois Openda et Adam Buksa sont tous les deux incertains pour la rencontre face au Toulouse FC ce week-end. Le premier était sorti sur blessure à cause d'une contusion osseuse lors de la victoire du RCL contre l'OM. Le second, Adam Buksa, souffre quant à lui d'une cheville et est incertain. Reste à voir si les deux joueurs seront de retour pour le match contre le TFC.

Frankowski finalement disponible contre Toulouse

Du côté des pistons, néanmoins, Franck Haise devrait pouvoir compter sur Przemyslaw Frankowski. En effet, le joueur a été victime d'une fracture du nez contre l'Olympique de Marseille mais devrait tout de même être sur le terrain avec les sang et or pour le prochain match du RC Lens. Le Polonais s'est fait poser un masque de protection et sera, très probablement, aligné par Franck Haise lors de la prochaine journée.

Le RC Lens doit faire attention aux blessures cette saison. Pour le prochain match, trois joueurs ne seront pas disponibles en plus de la possible absence des deux attaquants. Bien évidemment Jimmy Cabot et Wuilker Farinez sont tous deux blessés depuis un petit moment déjà, tandis que Facundo Medina est quant à lui suspendu pour cette rencontre. Des absences qui s'accumulent et qui risquent de contraindre Franck Haise à revoir ses plans.