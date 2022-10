Toulouse FC Mercato : Un milieu du TFC sur le départ

Publié par Jules le 25 octobre 2022 à 10:49

Le Toulouse FC, qui réalise un bon début de saison pour son retour en Ligue 1, pourrait perdre un joueur très important de son effectif en juin prochain.

Toulouse FC Mercato : Vers un départ de Branco van den Boomen ?

Branco van den Boomen est l'un des acteurs majeurs de la remontée du Toulouse FC dans l'élite la saison dernière. Auteur de 21 buts et de 12 passes décisives en Ligue 2 lors du dernier exercice, le Néerlandais performe également depuis août, lui qui a déjà délivré 4 passes décisives et inscrit son premier but il y a deux semaines face à l'Angers SCO.

Cependant, un danger de taille guette le Toulouse FC pour Branco van den Boomen. En effet, le joueur est en fin de contrat en juin prochain et le Téfécé n'est toujours pas parvenu à le prolonger. Tandis que le milieu avait été recruté pour 350 000 euros, le club espérait faire une plus-value sur son départ. Si aucune extension de bail n'est signée, cela ne risque pas d'être le cas et le milieu de terrain pourrait partir libre.

Des clubs déjà interessés par le milieu du TFC

La saison dernière, le Téfécé a brillé par son jeu offensif dans lequel Branco van den Boomen occupait une place très importante. Cette mise en avant du Néerlandais n'a pas échappé à plusieurs clubs européens qui s'intéresseraient au joueur, d'autant plus qu'il y a l'opportunité de lui faire quitter le TFC sans avoir à payer d'indemnité au Toulouse FC à la fin de la saison.

Fabrizio Romano, toujours bien renseigné sur l'actualité du marché des transferts, indique en effet que des clubs pensent déjà à Branco van den Boomen pour l'été prochain. Des clubs venus de toute l'Europe, puisqu'il affirme que des formations allemandes, françaises, italiennes et espagnoles seraient sur les rangs, sans pour autant donner les noms des équipes intéressées par le joueur du Toulouse FC.