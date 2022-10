RC Strasbourg : Julien Stéphan reste prudent avant Marseille

Publié par Jules le 28 octobre 2022 à 00:48

Tandis que le RC Strasbourg affronte l'OM ce week-end, Julien Stéphan reste prudent malgré la mauvaise forme des Phocéens ces dernières semaines.

RC Strasbourg : Malgré la mauvaise forme, Stéphan se méfie de l'OM

Le RC Strasbourg reçoit l'OM samedi soir à La Meinau pour un match qui s'annonce compliqué. Même si l'Olympique Marseillais reste sur 3 défaites consécutives en championnat et un revers en Ligue des Champions, c'est toujours l'une des grosses équipes de Ligue 1. Julien Stéphan, coach du RCSA, ne veut donc pas se concentrer sur la mauvaise série marseillaise et voit son adversaire comme un gros du championnat.

"Marseille est un club de Ligue des champions qui a un très gros effectif. [...] Les postes sont tous doublés, voire triplés. [...] C’est une grosse équipe avec de sacrés joueurs. Certes, ils ont perdu trois matches de suite en championnat, mais, contre Lens le week-end dernier, c’est assez incroyable que l’OM ne mène pas au score en première mi-temps. C’est l’histoire d’un match et de ses faits de jeu, on s’attend dans tous les cas à une rencontre très difficile"

Julien Stéphan semble donc craindre que l'OM, qui ressemble à une bête blessée ces derniers jours, retrouve l'appétit face au RC Strasbourg et s'attend donc à une rencontre très disputée.

Un coup à jouer pour le RCSA face à l'OM ?

Malgré les déclarations de Julien Stéphan, la réalité reste que l'OM n'est plus en forme et que cette équipe semble plus prenable qu'elle ne l'a jamais été sur ce début de saison. Avec trois défaites de suite en Ligue 1 dont une face à l'AC Ajaccio, il n'est pas impossible que le RC Strasbourg parvienne à réaliser un gros coup en prenant au moins un point dans cette grosse rencontre.

Pour cela, le RCSA pourra compter sur ses supporters étant donné que La Meinau sera à guichets fermés samedi. L'ambiance devrait être électrique pour ce match, ce qui pourrait aider le RC Strasbourg à se dépasser pour tenter de faire un bon résultat face à l'Olympique de Marseille.