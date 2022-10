ASSE : Les supporters de Saint-Etienne lancent un appel

Publié par ALEXIS le 28 octobre 2022 à 14:31

Opposé aux sanctions collectives, le responsable des supporters de l’ ASSE a encore lancé un appel aux autorités, afin de trouver une meilleure solution.

ASSE : Jean-Guy Riou se dresse contre les sanctions collectives

Pour Le Progrès, Jean-Guy Riou, président de l'Union des supporters de l’ ASSE (USS) et membre de l'INS (Instance Nationale du supportérisme), a encore donné le point de vue des supporters dans leur grand ensemble, sur les sanctions liées à des débordements ou à l'usage d'engins pyrotechniques. Selon le responsable, il faut que la gestion des supporters change, pour éviter de pénaliser tout un club ou son public pour des écarts de comportement dont sont parfois coupables un ou quelques individus.

« On considère que l’on ne peut pas punir un stade entier. Pour nous Stéphanois, la dernière saison de l’AS Saint-Étienne a été catastrophique. Le nombre de huis clos totaux ou partiels à cause de l’usage exagéré ou pas de fumigènes a été énorme. Le ‘’papi’’ qui amène son petit-fils à Geoffroy-Guichard et qui est privé de match, il n’y est pour rien. Cela me met hors de moi. » Jean-Guy Riou recommande en effet « une individualisation de la sanction », car selon lui, « les sanctions financières imposées aux clubs de façon totalement aléatoire, les huis clos totaux ou partiels prononcés et la surenchère permanente avec les supporters n’ont jamais réglé le problème. Le résultat est plus que moyen, il est mauvais », a-t-il souligné.

L'AS Saint-Etienne pénalisé par le retrait de 3 points en Ligue 2

L' ASSE paye encore cash les sanctions de la commission de discipline de la LFP de la saison dernière. À cause du comportement de ses supporters (envahissement du stade et usage d’engins pyrotechniques), lors du barrage retour contre l’AJ Auxerre le 29 mai 2022, l’AS Saint-Etienne a été sanctionné de 6 matchs à huis clos au stade Geoffroy-Guichard, dont 2 avec sursis. La Ligue de football professionnel a aussi infligé un retrait de 6 points, dont 3 avec sursis à l’ ASSE.

Conséquence, le club ligérien a entamé la Ligue 2 avec 3 points en moins et 4 matchs à domicile sans le peuple vert. Et cela se ressent au classement actuel. Les Verts sont 18es avec 11 points en 13 journées de championnat et sont relégables en National. Sans le retrait de points, l’équipe de Laurent Batlles serait à la 15e place de Ligue 2 avec 14 points et ne serait pas sous pression, comme c’est le cas en ce moment.