Stade Brestois : Trois forfaits confirmés pour le match face à Reims

Publié par Enzo Vidy le 28 octobre 2022 à 15:28

Dimanche, le Stade Brestois reçoit le Stade de Reims pour le match de tous les dangers, avec une équipe qui sera bien amoindrie.

Stade Brestois : Jere Uronen, Steve Mounié et Pierre Lees-Melou ne joueront pas

Gros coup dur pour Bruno Grougi et le SB29. Alors que les Brestois accueillent le Stade de Reims dimanche pour le match de la peur entre deux équipes qui jouent le maintien, les Bretons vont être privés de trois hommes forts de leur effectif. En effet, selon Le Télégramme, Jere Uronen, Steve Mounié et Pierre Lees-Melou ne seront pas de la partie à Francis Le Blé.

Blessés, Uronen et Mounié ne peuvent pas tenir leur place, tandis que Lees-Melou est quant à lui suspendu pour cette rencontre. La bonne nouvelle en revanche pour Bruno Grougi est le probable retour d'Achraf Dari qui était forfait le week-end dernier à Clermont. Le reste de l'effectif brestois sera disponible pour cette rencontre capitale dans la course au maintien.

Stade Brestois : Victoire obligatoire pour le SB29

Après la très bonne prestation le week-end dernier lors de la victoire 3-1 à Clermont, le SB29 doit absolument confirmer dimanche devant son public. Opposé aux Rémois de Will Still, le Stade Brestois a l'occasion de sortir de la zone rouge tout en revenant à hauteur de son adversaire du jour. Face à une équipe de Reims invaincue depuis que Will Still dirige l'équipe première, les joueurs de Bruno Grougi auront fort à faire.

Le Stade Brestois n'a toujours pas gagné cette saison devant son public et il serait bien inspiré de le faire dimanche après-midi. Avant la trêve internationale, outre la réception de Reims, les Brestois se rendent à Nice avant de recevoir l'ESTAC. L'objectif est de passer la trêve internationale hors de la zone de relégation, en prenant un maximum de points jusqu'à la mi-novembre.