OL-LOSC : Paulo Fonseca se méfie de l'Olympique Lyonnais

Publié par Enzo Vidy le 28 octobre 2022 à 21:01

En conférence de presse avant le déplacement face à l' OL dimanche, l'entraîneur du LOSC, Paulo Fonseca, reconnaît que le défi s'annonce difficile.

LOSC : Fonseca craint le réveil de l' OL

Sur une série de trois victoires consécutives en championnat, c'est un LOSC en pleine confiance qui va se rendre au Parc OL dimanche soir pour le choc de la 13e journée de Ligue 1. Cependant, l'Olympique Lyonnais semble commencer à aller mieux après le succès arraché dans les ultimes secondes à la Mosson face à Montpellier, 2-1, et Paulo Fonseca s'est montré extrêmement prudent en conférence de presse d'avant-match.

"C'est un match très difficile qui nous attend, un match intense. Nous devons jouer le match avec beaucoup d'agressivité. Mes joueurs seront prêts. Ils connaissent la difficulté de ce match, contre une équipe très forte. L'OL reste sur une victoire. Je m'attends à un match contre une équipe très motivée. Ce sera compliqué, ce sera un gros match à enjeu."

En cas de victoire, les Lillois se rapprocheraient du podium et pourraient même envisager de prendre la troisième place du championnat le week-end prochain en fonction des autres résultats.

LOSC : Un absent et des incertitudes pour le déplacement à Lyon

L'entraîneur lillois a fait un point sur l'état physique de son groupe à 48 heures du déplacement chez les Gones, et les nouvelles ne sont pas rassurantes. Tout d'abord, Gabriel Gudmundsson est blessé et forfait pour cette rencontre. Jonathan Bamba et Adam Ounas sont quant à eux incertains et ne se sont pas entraînés cette semaine. Autre léger doute pour les Dogues, la présence d'Angel Gomes n'est pas encore confirmée bien qu'il ait de forte chance d'être du voyage au Parc OL selon son coach.

Reste à espérer pour le LOSC que les nouvelles soient meilleures dans la journée de demain, car le match pourrait s'avérer encore plus compliqué si les incertitudes venaient à se transformer en forfaits.