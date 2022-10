OGC Nice : Le Gym jouera son avenir européen à Cologne

Publié par ALEXIS le 28 octobre 2022 à 17:29

L’ OGC Nice avait fait un grand pas vers la qualification face au Partizan hier soir (2-1), mais la victoire de Cologne ce vendredi remet tout en cause.

La victoire du FC Cologne ne fait pas les affaires de l' OGC Nice

2e du groupe G de la Ligue Europa Conférence à l’issue de la 4e journée, l’ OGC Nice a réussi un gros coup jeudi soir en prenant la tête du groupe. Le Gym a coiffé le Partizan Belgrade grâce à sa victoire sur le club serbe (2-1) à l’Allianz Riviera hier soir. Les Niçois ont maintenant 8 points comme le Partizan, mais sont premiers grâce à l’avantage de la confrontation directe. L’ OGC Nice avait même la possibilité de se qualifier directement pour le tour suivant si le FC Cologne et le FC Slovacko se neutralisaient dans l’autre match du groupe.

En effet, cette rencontre, prévue jeudi soir à Siruch, a été reportée en raison du brouillard. Finalement disputée ce vendredi, elle a été remportée par le club allemand 1-0. Une mauvaise nouvelle pour les Aiglons, car grâce à ce succès, le FC Cologne est 3e avec 7 points et met la pression sur l’ OGC Nice. Le club de Ligue 1 et le club allemand s'affrontent jeudi prochain lors du dernier match décisif au RheinEnergieStadion.

Conference League : Trois clubs en course pour deux places qualificatives

Dernier du groupe G à l’issue de la 5e journée, le FC Slovacko (4 points) est d'ores et déjà éliminé. Il reste donc trois équipes en course pour deux places qualificatives. Tout va se jouer lors de la dernière journée entre l’ OGC Nice, le Partizan Belgrade et le FC Cologne, qui ont chacun leur destin entre les mains. Pendant que le Gym et les "Boucs" seront opposés dans une confrontation directe, le Partizan recevra le club tchèque pour une qualification à distance. Le Gym pourrait se qualifier sans gagner, mais seulement si le FC Slovacko crée la surprise en battant le représentant de la Serbie.