ASSE Mercato : Un joueur à 2 M d’euros déniché à l'étranger

Après son joli coup lors du mercato de l’été dernier, l’ ASSE cherche de jeunes joueurs talentueux à recruter pour renforcer son équipe. Pour le marché des transferts de cet hiver, le club vise un joueur international d’un pays d’Europe de l’Est et suivi de près.

L'ASSE aurait supervisé Sasa Zdjelar du Partizan

Les recruteurs de l’ASSE ont les yeux partout en Europe et en dehors. Ils prospectent tous azimuts, afin de repérer les perles rares qui pourraient rapporter une grosse plus-value au club ligérien. Mais il faut d'abord les dénicher, les faire venir à l’AS Saint-Étienne, puis les faire briller en Ligue 1. Pour commencer, les Stéphanois ont braqué leurs radars sur Sasa Zdjelar du Partizan Belgrade en Serbie. D’après les révélations de Telegraf, les scouts de l’ASSE ont supervisé le milieu défensif serbe, joueur important du Partizan. Il a été titularisé 18 fois lors des 19 journées de championnat disputées par son club. Le milieu de 25 ans a marqué un but pour 3 passes décisives. International serbe depuis mai 2016, la cible des Verts compte 3 sélections. Si l’on en croit la source, le Stade de Reims aussi suit de près Sasa Zdjelar, en plus de l’ASSE. Sous contrat jusqu'en juin 2021, le natif de Belgrade vaut 2,2 M€ sur le marché des transferts.

Claude Puel vise un mercato intelligent

N’ayant pas les moyens pour recruter des joueurs déjà confirmés, Claude Puel est à l’affût de jolis coups à moindre coût sur le marché. Il avait réussi à attirer Jean-Philippe Krasso (23 ans), Adil Aouchiche (18 ans), Setigui Karamoko (21 ans), Panagiotis Retsos (22 ans) et Yvan Neyou (24 ans) sans payer d’indemnité de transfert. Le dernier est même déjà la révélation de l’ASSE cette saison. La direction stéphanoise a du coup levé l’option d’achat assortie au prêt du Camerounais, qui a signé un bail de 3 saisons le 18 novembre 2020.













