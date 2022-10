OGC Nice-Partizan : La compo probable du Gym avec deux surprises

Publié par Thomas G. le 26 octobre 2022 à 12:16

En difficulté en championnat, l' OGC Nice veut profiter de la réception du Partizan Belgrade pour engranger de la confiance.

OGC Nice-Partizan : Lucien Favre devrait injecter du sang neuf

Après le match nul décroché face au FC Nantes au bout du temps additionnel, l' OGC Nice reçoit le Partizan Belgrade demain soir. Les Aiglons doivent impérativement l’emporter pour espérer se qualifier pour le tour suivant. Lucien Favre sera de nouveau privé de Sofiane Diop et Andy Delort pour cette rencontre. Le Gym a une formidable opportunité de se rassurer après les récentes contre-performances en championnat. L’entraîneur niçois devrait une nouvelle fois mettre en place une défense à trois, composée de Dante, Mattia Viti et Jordan Lotomba.

Marcin Bulka, Melvin Bard et Youcef Atal devraient intégrer le onze de Lucien Favre à la place de Kasper Schmeichel, Jean-Clair Todibo et Joe Bryan. L’objectif est de continuer la rotation et de faire souffler les joueurs pendant cette importante semaine. Après le match face au Partizan, l'OGC Nice se déplace sur la pelouse du troisième, le FC Lorient. À l’issue de cette semaine, les Niçois devraient être fixés concernant leurs objectifs cette saison. Dans le même temps, Florent Ghisolfi, le nouvel homme fort du Gym devrait bientôt prendre une décision concernant l’avenir de Lucien Favre. Le match face au Partizan pourrait grandement influencer son choix et éventuellement permettre à l’entraîneur suisse de sauver son poste.

OGC Nice-Partizan : Un match décisif pour la qualification

L'OGC Nice est deuxième de son groupe dans cette Ligue Europa Conférence, les Aiglons sont à trois points du leader le Partizan Belgrade. Une victoire demain soir permettrait donc au Gym d’être premier avant de se déplacer à Cologne pour le dernier match. Une qualification pour les 8es de finale de la Ligue Europa Conférence pourrait permettre aux Niçois de finir ce début de saison compliqué sur une bonne note.

La compo probable de l’OGC Nice :

Gardien : M. Bulka

Défenseurs : J. Lotomba, M. Viti, Dante

Milieux de Terrain : Y. Atal, K. Thuram, M. Lemina, M. Bard

Attaquants : N. Pépé, G. Laborde, R. Barkley