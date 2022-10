OGC Nice : Lucien Favre annonce un forfait avant le Partizan !

Publié par Enzo Vidy le 26 octobre 2022 à 16:45

Blessé dimanche lors du match face au FC Nantes, l'entraineur de l'OGC Nice a confirmé le forfait d'un de ses défenseurs pour le match de demain

OGC Nice-Partizan : Jordan Lotomba est bel et bien forfait

Sorti sur blessure ce week-end, le défenseur des Aiglons ne sera pas de la partie demain soir face au Partizan Belgrade. D'après les mots de son coach en conférence de presse, sa durée d'indisponibilité n'est pas encore connue, mais la blessure ne semble pas trop grave pour le défenseur suisse :

"Je ne sais pas précisement combien de temps il sera absent, il a tordu sa cheville. Il y avait du liquide à l'intérieur, mais ce n'est pas grave."

Les niçois seront également privés de leur attaquant Andy Delort, toujours pas remis de sa blessure au genou, mais qui devrait être de retour la semaine prochaine selon Lucien Favre. D'après l'Equipe, Youcef Atal devrait retrouver sa place de titulaire au poste de latéral droit.

OGC Nice-Partizan : Réagir après la désillusion face à Slovacko

Toujours deuxième du groupe après le fiasco à domicile il y a deux semaines avec la défaite 2-1 contre les Tchèques, les Aiglons ont encore la chance d'avoir leur destin en main à la veille de recevoir le leader du groupe, le Partizan Belgrade. Devant son public de plus en plus mécontent après les dernières piètres performances de son équipe, l'OGC Nice a l'occasion de se rassurer et de prendre une option sur la qualification qui semblait largement abordable lors du tirage au sort de la phase de poule.

Cependant, une contre-performance obligerait les hommes de Lucien Favre à aller chercher impérativement la victoire lors du déplacement à Cologne la semaine prochaine dans une ambiance qui s'annonce déjà volcanique en Allemagne. Le Gym doit donc absolument prendre les trois points demain soir face au Partizan Belgrade.