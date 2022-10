OGC Nice : Le Gym toujours en vie après son succès face à Belgrade !

Vainqueur du choc face au Partizan Belgrade hier soir, l'OGC Nice est premier de son groupe avant le dernier match de poules de Ligue Europa Conférence.

L'OGC Nice a battu le Partizan Belgrade 2-1 hier soir grâce à des réalisations de Mario Lemina et Nicolas Pépé. Les Aiglons s’emparent de la première place du groupe grâce à ce succès avant le dernier match face à Cologne. Le Gym pourrait donc se qualifier, finir premier de ce groupe D et éviter les barrages. Interrogé en conférence de presse après le match, l’entraîneur de l'OGC Nice est revenu sur la bonne prestation de ses joueurs. Lucien Favre a déclaré :

« C’était un bon match. Je trouve qu’on a joué au foot, on a joué beaucoup plus vers l’avant, parce qu’il y avait des appels, du démarquage et puis de la vitesse. Ça, c’est très, très important, je le dis depuis le mois de juin. Il faut ces possibilités-là. Mais, après, l’analyse du match est dure à faire. On prend un but, on n’était pas bien 5-10 minutes, c’est là où il faut qu’on s’accroche. Par contre, après on marque un but, c’est une belle réaction qu’on a. On se devait de le gagner ce match. »