ASSE : Les supporters de Saint-Étienne attendent Rodez de pied ferme

L’ ASSE annonce ses supporters en grand nombre à Geoffroy-Guichard, lors de la venue de Rodez AF, pour le 7e tour de la Coupe de France.

L’ ASSE a baissé les tarifs pour le match contre Rodez AF en Coupe de France. Le club ligérien a mis en vente des billets à partir de 5€ dans toutes les tribunes. L’AS Saint-Étienne mobilise ainsi ses supporters pour la réception des Ruthénois, samedi (15h) à Geoffroy-Guichard. Après avoir renoué avec la victoire à Amiens en ligue 2, les Verts vont tenter d’enclencher une série positive en coupe de France. Comme l’a indiqué Laurent Batlles, son équipe ne va pas négliger la compétition, bien au contraire, elle compte la jouer à fond.

« On veut rester sur une dynamique positive en essayant de gagner le plus possible jusqu’à la trêve. Le club, les supporters ont besoin de ça. On n’est pas là pour galvauder cette compétition. On est là pour aller le plus loin possible. On est une équipe en construction, on a besoin de repères, on a besoin de jouer ».